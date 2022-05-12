自由廣場》以陳翠蓮教授事件為鑑

◎ 羅承宗

台大歷史系陳翠蓮教授於本月九日在公視董監事審查會議時，以九票同意、五票反對，未達四分之三門檻而遭否決。延宕許久的公視董監事會終於順利產生。對執政當局而言，等於眼前又拆除了一顆政治爆彈，值得慶賀。但陳翠蓮事件所凸顯的兩個長期性問題，更值深省。

首先，在法制上有關重要官員國會同意權行使，主要以考監委員、大法官、檢察總長、中選會、通傳會、公平會委員等為對象，以經國會過半同意而通過。公視董監審查委員十四名，被提名人須獲得四分之三以上審查委員同意，才算通過，至屬嚴苛。在這套遊戲規則下，四分之一少數手握否決權，容易遭逢無情的政治杯葛。然而當公視僵局發生時，結果又由執政當局概括承受，悖離責任政治的基本邏輯。治標之道，就是儘速修法回歸門檻常軌，甚至改由國會行使同意權，亦屬無妨。

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其次，若干公視董監事審查委員以陳翠蓮「專門研究二二八歷史…會撕裂族群價值」、「史觀過於獨特、特別尖銳」云云作為排拒理由，雖引發諸多激憤，卻也不令人意外。無可諱言地，即使到了近年，學者因研究相關課題，在學術投稿、計畫申請、教師升等過程中遭逢明暗排斥際遇，依舊所在多有。以筆者自身經驗為例，十餘年前曾於某大學加入撰寫校內通識課程憲法教科書，並擔當其中「政黨」專章部分。只是由於章內稍微提及黨產問題，竟生全書印製完竣後撕毀移除該專章，再重新換封面刊行的憾事。直接以二二八事件當作博士論文的陳翠蓮，近三十年來在學術圈遭逢的坎坷，料想千百倍於筆者。

廿一世紀都過二十年了，涉及轉型正義的研究課題，迄今還是讓許多學者望之卻步、避之唯恐不及的研究敏感禁區。以陳翠蓮事件為鑑，倘若執政當局無所積極翻轉作為，則未來學術研究環境，勢必益加險峻。

（作者為南臺科大財法所教授兼所長）

五月十日 見證中國黨本性

◎ 黃柏翔

五月十日上午，遭中國監禁長達五年的台灣人權工作者李明哲才結束防疫隔離，正式召開記者會，與這五年間從事救援工作的妻子李淨瑜同台訴說這五年的遭遇，也提到關於台灣白色恐怖、爭取民主的歷史，如何支撐兩人走過五年的堅持。

諷刺的是，同一時間卻傳出鑽研戰後台灣政治史、日治台灣政治史的台灣大學教授陳翠蓮，遭國民黨推舉的公視董監事審查委員以「史觀獨特、尖銳」以及「研究二二八非常撕裂族群」為由，否決陳教授擔任董事職務，理由之荒誕，彷彿時空倒轉，回到那個二二八不能說、白色恐怖正在做的年代。

正如李明哲談及他的高中時期，學校一概不教台灣文史，重大政治議題電視也只有一種說法。那樣的社會，是國民黨一黨專政，異議者會遭受監控、迫害，正如監禁台灣人李明哲的中國。說研究二二八是史觀獨特而尖銳、撕裂族群，要傳達的意思不正是國民黨專政，沒有任何獨特想法的社會以及公共電視，才是對的？

在五月十日這一天，我們不僅再度見證中國共產黨獨裁的可怕，同時也見識了中國國民黨的可笑，對於這「兩個中國」的危害，台灣人則有可以做，且必須做的事情—台灣的民主深化，轉型正義的實踐，就是台灣人的責任與義務。

最後，從這次事件，請容筆者再一次說：「國民黨不倒、台灣不會好！」

（作者為中山大學社會學系學生，台灣基進高雄黨部新聞部主任）

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