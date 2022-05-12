新聞線上》李明哲走出來了

李明哲（左）前天和妻子李凈瑜（右）召開記者會，感謝各界的營救伸援。（資料照）

記者陳杉榮

五年前在中國「被失蹤」，遭當局非法逮捕、拘押，「被涉嫌」顛覆中共國家政權的人權工作者李明哲前天和妻子李凈瑜召開記者會，感謝各界的營救伸援，說明他在中國的處遇，表明他們不會參與選舉。本案同時告訴台灣的外省第二代，父祖輩的「民國中國」早已化為煙塵，想像不同於想念，大家趁早從夢境中走出來。

一九四九年蔣介石「中華民國來台灣」，台北這個曾經的省城，化身變成「中華民國首都」，套句現在深藍的說法，台灣早就被蔣介石的中華民國「借殼上市」了。蔣介石和蔣經國的中國國民黨說我們在台灣，是沒有問題的；等到李登輝「經營大台灣，建立新中原」，這不得了了，外省人吞不下去了，批判李登輝「獨台」，又是數典忘祖，又是背叛民族。李明哲在這樣的政治氛圍中長大，他自以為「我是中國人」，關注中國發展不遺餘力。

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李明哲關心中國並沒有錯，但中國不需要他關心，「一黨專政」的眼裡可容不下一粒沙，管他來自中國、美國、香港，還是台灣，誰敢高喊民主，誰就得羅織入獄，劉曉波如此，「李明哲們」自不例外。中國一黨專政的民主，必須擁護核心，共產黨永遠擺在第一順位，國家和民族都是附庸，人權法治閃邊兒去！誰要批評共產黨，就是背叛中華民族，誰要高喊民主，就是顛覆中國政權。追求中國民主的李明哲，眼下就犯了這兩條大罪。

中國的全鏈條民主制度和西方的自由民主制度大大不同，李明哲「被失蹤」、「被入獄」，終於親身體會。台灣許多泛藍及移民美加的一些「台灣中國人」，醜化台灣民主政府，恭維中共獨裁體制。這些「曾經」的蔣家信徒，欠缺民主素養，崇拜獨裁體制，誇耀共產黨的成就，就像緬懷兩蔣統治時光一樣自然。生活在台灣和美國民主保護傘底下的這些人，反過頭來歌頌迫害人權的共產政權，實在是民主莫大的諷刺！

李明哲是六年級的外省人，他愛中國，希望中國民主，「被認罪」寫了二十三次悔過書，相信經過「祖國」這次「大力栽培和全面輔導」，他走出來了，他放下了。關心台灣前途和中國民主的人也在問，更多「被中國」的四年級、五年級台灣人，他們什麼時候才能放下，從夢境中走出來？

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