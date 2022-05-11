自由廣場》確診病人居家照護的花蓮經驗

◎ 徐聖輝

前兩週還視訊看診了幾位新冠確診病人，上週六（五月七日）發現自己PCR確診，一下子角色逆轉，變成了病人。當天接受視訊看診，體會到看診醫師的關心。原本孤獨與不便的感覺，大獲紓解。

其實，這也要感謝花蓮縣有一位高瞻遠矚的衛生局長超前部署（他在上月十四日前，就找了醫師公會、診所協會、藥師公會協商，號召診所醫師加入視訊診療並訓練說明）。同時，衛生局所有科室全力支援視訊照護（每晚服務至到十點），透過適當分工，讓確診者進線或入案，立即媒合診所醫師視訊看診，並從四月十八日起，讓每一位確診者都有指派醫師及時視訊診療。對疑似中重症病人，立即安排送醫，醫院醫師專責PCR篩檢與中重症照顧。

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同時，因衛福部也規劃合理給付方案，讓診所醫師踴躍參與，與衛生局合作無間，井然有序，病人都得到妥善照顧。生病不幸，但在花蓮確診後，得到的照顧很幸福。身為醫師與病人的角度看此事，衛福部已經做好妥善規劃（視訊看診給付、規範、抗病毒藥物投予條件）。至於將視訊看診落實，不漏接中重症病人，即時轉診的工作，是衛生局與醫師、藥師公會的責任。有遠見，擔當的衛生局就可做好此事。

這幾天，看到有些縣市，確診民眾都不知如何找醫師視訊看診與取藥，感到難過。因為視訊看診要實行得當，確實有很多細節要考量，經歷這一波疫情，花蓮的衛生局長、醫政及所有科室同仁都全力以赴（常加班到晚上十二點），才能有如此令人讚歎的效果，生病都能得到好的照顧，充滿感恩！

（作者是花蓮縣身心健康及成癮防治所醫師）

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