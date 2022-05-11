自由廣場》（鏗鏘集）核心政治問題

◎ 李敏勇

一九九六年，台灣實施總統直選，台灣人民以為這代表台灣國家主權的定位；二○○○年，陳水扁當選總統，民進黨執政，更被視為政黨輪替進入正常化。而馬英九確也在二○○八年到二○一六年，代表中國國民黨連任兩屆總統，但問題就出在中國國民黨的「中國」，流亡，但不脫殖民性，仍成為台灣政治的千頭萬緒糾葛，理不清。

陳水扁兩任總統、蔡英文進入第二任總統任期中途，既面對國際形勢的挑戰、中國的脅迫，也面對台灣內部以中國國民黨為首的種種杯葛。假藉或正確的說「藉假」中國，無理取鬧，執意以台灣為中國的意理，黨政軍退位高層奔赴中國人民大會堂聽訓不說，更巴不得台灣回到他們「祖國」懷抱的樣子。反亂有理的樣子，若在蔣氏父子體制時代，誰能不被發放火燒島？

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改革比革命困難，真的。當年，中國共產黨以革命推翻中國國民黨政權，一了百了，就是硬把中華民國改為中華人民共和國。雖然，一直到一九七一年才取代聯合國席次、地位，但若與中國國民黨在體制內糾纏，也不知到何時才能底定政治形勢。一九四九年到一九七一年，為期廿二年；若以政黨輪替起算，二○○○年到二○二二年，也已廿二年。台灣，新國家視野的形塑耗費太久，民進黨為代表的新政治也背負陳疴了。

台灣政治改革的人權、民權運動，是一般專制國家民主轉型的課題，主權運動只見於被殖民國家。人權、民權運動大底已進入一般正常國家條件，但主權的課題糾葛在中國，也在台灣內部的假中國，既在政治形式，也在文化形貌。馬英九曾以尊重台灣人民主權選擇當選總統，但任內露出的是中國論的馬腳，卸任後頻頻對台灣的主權論踢腳，可說是台灣總統直選以後的政治負面現象。

民進黨承續的不是革命後的台灣新國家，而是改革後的台灣中華民國，仍受制於中華人民共和國和中國國民黨挾持「中華民國」的中國幽靈，形同被雙重夾擊。如果不面對國家問題意識，只在民權運動成果提供的廣泛政治公職選舉中競逐，權力的重量反過來也可能壓垮自己。對於泛中國國民黨殖民意識論者，台灣只是其剩餘價值，某些譁眾政客，只想趁火打劫，乘勢亂政。不只政黨之間，甚至黨內之一間，亂像頻傳。台灣的政治核心問題是：台灣是否確立為台灣的國家？或仍為中國國民黨意識裡中國的國家？

（作者是詩人）

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