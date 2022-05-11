自由廣場》自助才能人助

◎ 李坤隆

隨著國際局勢的動盪，美國在戰略上也有了明顯的轉變，尤其對中國的崛起可能繼俄羅斯之後成為國際亂源，因此在對抗中國的策略自然就有極大轉變，台灣的地位的重要性於焉浮現。

看到美國國務院本月五日有一個重大的宣示，包括大幅更新網站上的美台關係現況描述成果清單（Fact Sheet），甚至移除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等用語，並且新增「基於台灣關係法、美中三公報和六項保證的長期「一個中國」政策，表面上看與以前大同小異，但實質上卻有天壤之別。

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基本上，美國的轉變與這次的俄烏戰爭有極大關聯性，因為俄羅斯的集權作法已無法見容於民主社會，而中國在習近平的長期掌權下，顯然也與民主漸行漸遠，為了防堵集權主義的擴張，美國這個民主的指標國就必須做出反制之道。或許台灣只是美國在反制中國上的一枚旗子，但是我們也是在這麼多年的努力之後才逐漸獲得美國信任，這不僅是半導體的成績，更是自我防衛能力的提升，以及國內政治的逐漸穩定，才讓美國願意在整體戰略上，願意對台灣繼續加碼。

所以，在我們必須強化自我防衛能力之外，國內政治必須更加穩定，畢竟這是美國最關切的部分，如果國人還無法認清這一點，甚至還公開與中國唱和，那最後受到傷害的絕對是整體的台灣利益，所謂「覆巢之下無完卵」是再簡單不過的道理。

自助天助是硬道理，但是自助人助更是現實的國際反射，我們看到美國戰略的轉變，當然值得高興，但也必須做好自己的本分，才能讓美國看得起，願意持續的強化台美合作，而國人更應知道，美國的政策轉變也是一種測試，如果我們連基本的共識都無法達成，還不斷內耗，那美國還願意繼續支持台灣嗎？

（作者是實踐大學高雄校區通識中心教師）

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