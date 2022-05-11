社論》燕子越來越多了

援烏、抗俄、防中之際，美國國務院官網在國家與地區的台灣網頁事實情況出現了更新。新版稱：台灣是美國在印太地區的主要夥伴；美國長期以來有一個中國政策，是以台灣關係法、美中聯合公報、六項保證為指引。而舊版下述已被刪除：美國承認中華人民共和國是唯一合法的中國政府，並認識到中國人的立場是只有一個中國，台灣是中國的一部分；美國不支持台灣獨立。當然，有關描述的變化，將如何落實到政策與行動，不宜驟下結論。春天不知到了沒有，至少燕子越來越多了。

今年二二八，適逢上海公報五十週年。由於美中關係低迷，再加上俄羅斯入侵烏克蘭，華府方面相對沉默。北京方面卻在唱獨腳戲，大肆舉辦紀念大會。王毅批評說，中美建交後不久，台灣關係法、對台六項保證，這兩個東西都是美國單方面炮製的，違背了美方在中美三個聯合公報中所做的承諾。這種說法，倒過來解讀不啻是：台灣關係法、對台六項保證，美國當年便自我抵銷了三個公報內北京對台灣的主張！王毅說：中美關係只能建立在兩國達成的共識，也就是中美三個聯合公報基礎之上，而不是美國的國內法或單方面政策。有趣的是，中華民國末代駐美大使沈劍虹表示，尼克森親口告訴他：上海公報只是一份供雙方對各項問題陳述其立場，而無意獲致任何協議的共同聲明；何況，公報並不是條約。

請繼續往下閱讀...

不論如何，中美三個公報，以及更早的舊金山和約，台灣處於外來政權統治，人民沒有表達意志的話語權，所以有關台灣主權、地位，幾乎皆由列強各說各話。直到一九九二立委悉由台灣選出，一九九六總統直接民選，台灣人民自由表達的願景，才終於與舊金山和約的「日本政府放棄對台灣、澎湖等島嶼的一切權利、權利名義與要求」銜接起來：二千三百萬人的大多數，選擇台灣是自己的國家（不論名稱為何），反對台灣是中國的一部份，拒絕被中華人民共和國統治。儘管北京不時叫囂，在國際橫行霸道，至少台灣自成一國的聲音，已經被世人所收聽。尤其是，二○二○新冠疫情，台灣率先通報世衛人傳人，並以民主治理防疫成功，進而行有餘力捐贈多國口罩及防疫物資，半導體產業因此供應無虞，令國際更加感受到台灣中國一邊一國。這也驗證了，土地上的生活者才是主角，土地的歷史不是決定因素。

台灣的下一段旅程，是成為國際組織的正常成員。過去，我們的聲音微弱。現在，彷彿得道多助。例如，兩年多來，台灣參與世衛，不待台灣宣傳遊說，各國政府、國際媒體便主動為我們發聲，譴責中國阻撓的批評越來越多。本月底的世界衛生大會，情況到了改變的時刻了嗎？兩年前，約翰霍普金斯大學教授白蘭德斯便撰文指出：北京透過加入國際組織，從而可能影響甚至改變這些組織；美國本想把中國帶進國際組織從而使中國變得更好，但現在與之相反的事情正在發生。他說：當台灣由被視為對中國友好的領袖統治時，台灣人可扮演更大的角色；當由敵人掌管時，就將台灣邊緣化；而且，這一策略遠遠不止於世衛。事實上，根據吾人觀察，世衛已成北京向西方展示東升西降的場合，台灣能否參與，毋寧說考驗著歐美國家。

此所以，三月初，美國前國務卿龐皮歐訪台時呼籲：美國政府應改變五十年來的「政策模糊」，外交承認中華民國台灣為主權獨立的國家，不應該再閃躲。他說：這無關台灣獨立，因為這是一個明確、且已存在的事實。在此之前，前白宮副國安顧問博明指出：台灣長期以來被視為美中關係的一個組成部分，但現在美國已經把台灣單獨看待，台灣不僅是一個重要貿易夥伴，也是美國印太戰略下的關鍵夥伴，華府認為台灣人民應該有權利決定自己的命運，而不是在受到脅迫的情況下接受他們不想要的未來。凡此，都是台灣價值持續上升有以致之，也是二千三百萬人應有的自信。

共同價值四字，近年頻繁出現於國際政治話語，連普廷、習近平也琅琅上口。在全球民主退潮之際，台灣的民主活力益加活躍。在疫情衝擊主要國家產業經濟之際，台灣扮演著可信賴的供應鏈。當中俄為首的專制集團企圖改寫國際規則之際，首當其衝的台灣堅持普世價值致力於善的循環。得道多助，根本來說是自助人助。「疫苗之亂」、「快篩劑之亂」，疫情過後終將證明為鬧劇。而「到底是中華民國、中華民國台灣、還是台灣？你是肖仔喔？國家名字什麼時候改了？」待台灣在國際的面貌越來越清晰，也將揭曉到底哪些人是肖仔。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法