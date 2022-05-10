自由廣場》教育部︰教師選聘應以領域專長優先

◎ 彭富源

政府的語言政策，在提振英語力方面，強化各級學校英語教學，也讓具專業能力者更有國際競爭力；在本國語言方面，落實其保護與推廣，透過語言學習理解不同族群，並認同在地文化。

為強化學生生活中應用英語的能力，教育部推動國中小英語教學政策時，以學生於英語課程中提升英語能力為基礎，並重視英語環境的營造，希望學生有機會於真實的生活環境中使用英語。

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在延續推廣本國語言部分，行政院已成立「國家語言推動會報」，推動各種語言保存工作，並投入預算充實師資及學生多元學習的機會。

本署近日收到民眾對縣市政府辦理教師甄選之關心，本署認為教師甄選應選聘具有教學專業並能讓學生有效學習的老師，惟有縣市政府辦理教師甄選時，其一般類科教師考試科目為教育專業科目及英語，口試並以英語進行，較忽略教師本身應具備領域／科目專業內涵，而偏重英語表達，恐造成具專業但較不具英語語言優勢的老師無法進入教學現場任教。

至於學校若透過部分領域課程雙語教學，增加學生接觸英語的機會，仍應以領域／科目內涵為主軸，教學上宜採用學生能聽懂的英語進行教學，並且能設計生活化、具操作及體驗型的活動，讓學生充分掌握領域／科目內涵，因此，在教師選聘上，建議仍以領域／科目專長為優先考量，兼顧領域／科目的學習及語言能力的提升。

（作者是教育部國教署長）

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