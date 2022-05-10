自由廣場》﹙鏗鏘集﹚肖仔黨主席要訪美

◎ 王景弘

「中國國民黨主席」朱立倫月底將訪美，它的「駐美代表處」已經完成登記，正式開張，但是依它的國會黨團總召曾銘宗的定義，朱立倫是肖仔黨主席，駐美代表處更是「莫名其妙」的肖仔黨代表處。

曾銘宗對外交部官員使用「國號」不一而大罵，其實也該罵老K黨莫名其妙。如果「中華民國」，「中華民國台灣」，「台灣」交替使用是「肖仔喔」，那真是「龜笑鱉無尾」，「該黨」在美國法律文件，稱呼台灣用語五花八門，沒有一個與黨章相符，更堪稱肖仔黨。

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「該黨」在美國司法部登記名稱為「KMT駐美國代表處」，採「公司」組織，理事四人，袁健生、夏立言、黃介正及黃裕鈞，「國籍」都填「台灣」，它聲明「Kuomintang（KMT）」是在「中華民國（台灣）」的一個政黨，該公司是KMT在美國的正式代表。

因為該「公司」代表外國政黨，它聲明KMT是在「台灣」的政黨，宗旨在推出候選人競選公職，致力於使「台灣（中華民國）」成自由、民主、和繁榮的國家」。

「該黨」在美國同一法律文件上就用了「台灣」，「中華民國（台灣）」，「台灣（中華民國）」，英文拼音「國民黨」及其簡寫，就是漏了黨章的中、英文正式名稱的「中國」國民黨，胡亂稱呼豈不更像「肖仔」？

不冠國名，很多國家都有「國民黨」，老K英文拼音而「去中國」，身份錯亂，「莫名其妙」第一肖，而且該黨不分區立委享受台灣民主，羡慕中國專制暴政，破壞美台關係，與宣示的宗旨相悖。

蔣家的老K黨，用錢買關係，拉美國支持，反共保政權；朱立倫的老K黨親中反美，抹黑友台的美國政治人物，在美國設代表處更像掛羊頭賣狗肉、幫中國統戰反台的黑店！

（作者是資深新聞工作者）

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