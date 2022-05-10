自由廣場》為家人做好準備 渡過疫情高峰

◎ 張約翰

社交距離應用程式出現紅字、社群平台上親朋好友的確診貼文，在在顯示武肺疫情朝我們一步步逼近。大約一週到半個月後，台灣將面臨疫情高峰，按照中央疫情指揮中心的估計，高峰可能持續半個月。

我們也許無法左右疫情，但保護家人，應該還有做得到的事。不管是物資還是應變資訊，務實準備好面對疫情高峰，才能減少受害風險。請為與你同一個屋簷下的家人親友，做好如下準備。

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首先，是確保獲得最新防疫規定的資訊。每天的中央疫情指揮中心記者會，都會宣布最新措施，記者會大約一小時，如果沒那麼多時間、不想聽記者問答細節，那麼大約只要廿分鐘到半小時。要是想再節省時間，記者會上說明措施的圖卡，也都可以在衛福部的臉書專頁、LINE官方帳號取得。

光看中央的記者會，其實仍有不足，因為地方政府如何執行中央的政策，可能各不相同。因此，地方政府的記者會也要花時間跟進，如果想省時間，可比照上述，省去記者提問環節、甚至直接到地方政府社群官方帳號抓圖卡來看。

以上是疫情快速變化期間防疫措施最重要的資訊管道。其他任何來源的二手解讀都帶有各種意識形態或情緒成份，對於如何因應疫情毫無幫助。如果要保護家人，維持日常生活運行，直接取得第一手資料是最好的方法，

其次，鼓勵家人去打疫苗。儘管有各種認為疫苗弊大於利的資訊、甚至疫苗陰謀論的假訊息還在流傳，但只要看看不同政治政營的中央或地方首長都鼓吹民眾疫苗打好打滿，相信不管你屬於哪個意識形態陣營，都有你能接受的疫苗可以打。如果要保護家人，就儘可能摒除排斥疫苗的資訊，甚至假訊息。

最後，少在家人面前抱怨。站在保護家人立場，心理與物資的準備有許多工作要做，然而同一個屋簷下人人都有不同意識形態和想法，因此不要受到各種二手資訊影響，製造各種情緒垃圾，把家人當垃圾筒。即便家人的想法相同，大家一起痛罵地方或中央，也於事無補，該戴的口罩還是要戴，該打的疫苗還是要打，該遠距的還是要遠距，不如同心協力分頭做好物資與資訊的準備，家人互相保護，共同挺過疫情高峰。

（作者是世新大學傳播博士）

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