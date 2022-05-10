自由廣場》口罩快篩送藥忙 藥師甘苦談

◎ 戴玫芬

從疫情開始後，筆者就和大部分藥師一樣，加入口罩國家隊。從一開始的程序紊亂及民眾抱怨，到後來步上軌道讓大家生活正常，不再因為買口罩而苦惱。今年隨著疫情及防疫政策調整，政府再次成立快篩國家隊及確診個案居家照護期間藥師調劑諮詢送藥到府服務，筆者有幸再次加入團隊，為社會大眾提供一己之力！

有了先前口罩的經驗，快篩國家隊在配送銷售上並無問題，只是在數量限制上，相信在政府的努力下，將會逐步放寬。至於藥師送藥到府則是比較大的挑戰，因為藥師除了原本的處方箋調劑外，還要協助實名制口罩及快篩試劑的銷售，真是忙到昏天暗地，幾乎只能利用晚上結束營業後才能送藥。有時甚至要送到半夜十二點才能回到家，還要擔心染疫、人身安全及被狗追的風險，但一切辛苦每每在電話那端傳來確診者一句『藥師辛苦了，謝謝妳！』，就是最大的安慰及加油力量。

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根據疫情指揮中心估算，此波疫情可能在五月底前達到高峰，單日確診人數可能突破卅 萬人大關。屆時對第一線醫護人員勢必承受更大壓力，因此讓輕、中症狀確診者在家照護休養隔離，才能有效解決醫療量能問題。目前在各地醫藥師公會的努力下，提供輕中症狀確診者民眾居家照護期間的用藥問題及各種疑慮解答，正是基層診所及藥局可以貢獻之處。像是目前高雄梓官區僅有筆者一人擔任居家照護期間藥師送藥到府，也要特別感謝蔡政達醫師的合作，讓確診民眾仍可得到最好的醫療照護。

其實，指揮中心調整防疫政策，目的在為台灣逐步開放邊境與世界各國接軌，過程雖然艱辛且造成民眾生活極大不便，但對比中國的封城清零政策，民眾更應可以理解政府的措施及防疫方針。相信在前線及基層的醫療院所和所有醫護人員努力下，我們一定能打贏這一場艱苦的戰『疫』！

（作者是藥師）

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