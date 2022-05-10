自由廣場》美國參眾兩院力挺「台灣」加入世衛大會

◎ 林逸民

台灣在世界上醫療水準直追歐美，過去更有克服瘧疾、B型肝炎等重大公衛成就。在SARS時，台灣守住陣線使世界免受其害，這次COVID-19疫情，台灣更是全球防疫領先國家，然而，台灣卻因中國打壓，一直遭拒於世界衛生組織門外。

歷年來，台灣不論政府、民間不斷推動加入世界衛生組織，大體上僅有友邦發言力挺，二○一七年後，甚至連世界衛生大會都不得其門而入，至今已連續五年未獲邀參與。如今，國際形勢悄悄轉變。

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美國參議院外委會主席梅南德茲去年三月領銜提出法案，要求國務卿擬定策略協助台灣重新獲得世界衛生大會觀察員身分，去年八月六日獲參議院一致同意通過，今年四月廿七日法案眾議院以四二五票贊成○票反對壓倒性票數過關，於五月三日送出國會遞交白宮。

美國對台灣的力挺過去往往僅止於國會，此次不同，美國國務院副國務卿麥肯伊會晤世界衛生組織秘書長譚德塞時，也當面呼籲讓台灣以觀察員身分參加世衛大會。

美國強力支持，激勵台灣人更積極爭取國際空間。五月七日，全球十二座城市的台灣僑民同步舉辦遊行挺台參加世衛大會，有波士頓、亞特蘭大、達拉斯、休士頓、鹽湖城、舊金山、洛杉磯、多倫多、巴西利亞等地，華府台灣僑胞也集結於美國國會前遊行，母親來自台灣的馬里蘭州參議員林力圖到場聲援。

美國力挺台重回世衛大會，讓台灣人欣喜萬分，但是，有一點需特別注意：不論是法案中，或是美國所有政治人物相關發言，力挺進入世衛大會的對象都是「台灣」，不是「中華民國（Republic of China）」，也不是「中華台北（Chinese Taipei）」。然而，我國政府在推動回到世衛大會時，是否又會打著中華民國的國號？

美國力挺台灣的原因很明確，那就是要圍堵中國的專制獨裁與侵略野心，不許中國荼毒周邊鄰國與印太地區。在這樣的基本國際形勢下，若我們還迷信中華民國的空殼，在國際上自稱「Republic of China」，到底是對抗「China」的最佳夥伴，還是「China」？顯然會讓歐美民眾搞糊塗。

帛琉召開「我們的海洋」大會時，美國希望我國以台灣名號出席，不要使用「中華民國」。加入世衛大會也是如此，美國大力支持，希望「台灣」能在國際上更有空間，是為了圍堵中國，但是如果我們卻打著「Republic of China」的名號，那美國豈不尷尬？

中華民國的空殼如今不僅無用，還反而有害，即使國內短期內無法修憲更改國號，但對外名稱應先正名為「台灣」，才符合國際期待與全球戰略的變遷。

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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