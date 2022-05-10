社論》正視物價上漲問題

行政院主計總處近日公布四月份消費者物價指數（CPI），年增三．三八％，不但超過二％的警戒線，也連續兩個月漲逾三％，是九年半以來最大漲幅。同時，扣除蔬果及能源後的核心CPI上升二．五三％、是十三年多來最高。更值得關注的，外食費上漲五．五六％，為十三年半來最大漲幅；行政院穩定物價小組所關注的十七項民生物資平均年漲四．四一％，為七年多來最大。這些統計數字顯示，受到國內外因素衝擊，物價整體上漲之勢已然成形，不容輕忽。

物價上升之勢來得凶猛，有如官方所說，主要是國內外因素交加，如油料費因國際油價攀高，國內民生價格也受季節性及供應短缺所衝擊。在林林總總的統計數字中，有幾點令人關切。

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其一是不少主要物價項目的漲幅為多年來所僅見：CPI、核心CPI、外食費、十七項民生物資價格都是七年以上的長期統計比較最高。其二，攸關民生的物價上漲尤其明顯，雞蛋、蔬菜、水果、麵粉、麵包、油料費等都屬之，且不少民生物價不但呈兩位數漲價，高麗菜、香蕉還漲逾百分之百。這就凸顯這次物價上漲另一特質，升斗小民、低所得者感受特別深，官方統計即顯示，低所得家庭的CPI年增率最大。

台灣對外開放及能源、糧食自給率偏低，導致物價容易受外在因素影響，而新台幣匯率的波動，也常透過進口物價帶動整體物價上漲。從而，這一波物價整體上漲之勢，受到烏俄戰爭、全球疫情、供應鏈紛擾的外在因素衝擊甚大。國際因素不僅衝擊台灣，各國都難倖免；世界經濟龍頭的美國，因CPI漲逾八％，是四十年來最大，美國聯邦準備理事會至今提高利率○．七五個百分點，並將開始縮減資產負債規模或「縮表」。

整體物價呈現幾十年來所僅見的漲幅，不分先進和後進國家，同樣發生。統計顯示，過去一年，六成先進國家物價年上漲率超過五％，是三十年來最高；五成開發中國家物價漲逾七％。國際清算銀行（BIS）因而警告，世界正面臨一個高物價上漲率和高利率的新時代。

面對整體物價上升，官方常偏向從光明面樂觀看待。對現今的物價上漲，我們的官方說詞，強調國內物價確實面臨上漲壓力，但「還不到通貨膨脹的程度」，和其他國家相比，漲幅仍屬溫和，且以國內首季經濟成長率超過三％，也談不上停滯性通膨。

上述官方說詞不無道理。的確，當前的物價上漲，是否演變成長期且較高幅度的物價膨脹或通貨膨脹，有待持續觀察。物價既尚待確認是否膨脹，以整體經濟仍處活絡，也就較無停滯膨脹之虞。另一方面，偏於光明面的說法不無偏失。台灣物價上漲率雖未達到令人憂心的程度，「與其他國家相比仍屬溫和」卻未必和一般庶民感受相符，畢竟，台灣人承受的是國內物價，不是其他國家的物價。同時，導致當前物價高漲的外在因素，不論烏俄戰爭、全球疫情、供應鏈運作是否短期內否極泰來，都尚未可知，從而，對台灣物價的影響其實尚難論斷，遑論樂觀看待。

對於物價明顯上漲或通膨之勢，在記取以往的經驗教訓之後，各國官方通常設置量化目標，進行常規操作，提高利率是最常見的因應手段。一如美國的例子，聯準會踩了煞車，從提高利率和收回前此數量寬鬆所釋出的資金，旨在從調節金融市場資金的價格與數量著手，讓推升物價上漲的資金受到節制，進而經由消費、投資等層面降溫，減緩物價膨脹壓力。誠然，由於當前的物價大幅上漲主要由供給面所推升，中央銀行從壓抑需求的資金面下手，未必全然對症下藥，我們央行因此宣稱「貨幣政策並非萬靈丹」。不過，央行肩負安定金融、維護貨幣對內對外價值穩定的責任，面對當前物價已然蠢動，責無旁貸。

當前物價上漲之勢不容輕忽，還在於漲價來得既凶又猛，不僅超標，且幾乎是全面性的。尤有甚者，有些物價漲上去就跌不下來，或所謂物價的僵固性，對國計民生影響甚大，薪水階級或靠固定收入為生的上班族和退休人員、定期存款者，都深受其負面衝擊；整體經濟也因不確定性增大，易受其害，通膨與經濟動盪在最壞的情況，導致經濟崩潰。

儘管不論台灣或世界整體而言，現今的物價上漲應不致演變成惡性通貨膨脹，有如非洲辛巴威二○○七年到二○○九年出現一個月間物價上漲八百億％的災難性經濟場面，但兩位數的物價上漲在一九七○年代之後捲土重來，仍是包括台灣在內的各國所應戒慎恐懼、積極面對的可能經濟憂患。

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