自由廣場》建議職校高三生取消實體上課

◎ 鍾邦友

校園確診總數突破三萬人，教育部長潘文忠宣布國高中生若與確診個案同班不用再全班居家隔離，除非確診個案「確診前二日內」曾到校上課，所屬班級之座位「九宮格」同學，實施三天「防疫假」停止到校。新規定大幅縮小疫病對教學活動的影響，各校也不用因為教師人力短缺造成排代課困難而焦頭爛額，確實是與疫病共存的正確方針。

然而，九宮格的限制形式上的意義似乎大於實質意義，以高職為例，工廠實習課、藝能課、選修課、社團、校車與下課時間的你來我往，學生的人際圈絕對不會僅限於小小的九宮格。

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目前包括高雄等都會區宣布國三學生留在家線上學習，以等候參加會考，筆者認為這是一個十分積極務實的作法。國三的課程原則上已經全部結束，就算到校也是自修而已；同樣的，甫完成統測的高職三年級學生，學校課程已全部結束，現下到校也是玩手機或與同學聊天，倒不如就讓學生在家，有學習相關需求者，再到學校或與師長電話、視訊聯絡即可，應可避免到校增加染疫的風險。

很多青少年一直誤以為他們就算染疫也只是輕症或無症狀，所以午餐時間脫口罩四處聊天的人比比皆是，甚至多人共筷共食或共吸管共喝一杯飲料，總是把師長的殷殷叮嚀當成大人的窮緊張。但日前一位年僅二十四歲且打滿三劑疫苗又無慢性病史的年輕人重症死亡，如何保護這群始終難以進入情況的中學生，恐怕是當務之急。

（作者為高職教師，高雄市民）

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