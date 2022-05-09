自由廣場》疫情新階段 要有新觀念

◎ 陳喬琪

從今年三月二十日的一天三位武漢肺炎的確診個案，到目前每天四萬人以上確診，媒體拼命報導，彷彿台灣已經水深火熱。然而中央流行疫情指揮中心說，九十九點七五％都是無症狀或是輕症者，在這樣的情況下，為什麼篩檢試劑的需求如此強烈呢？

深入了解，發現是很多人開始擔心自己染疫而自篩，更為了別人而自篩，譬如是擔心傳染別人、甚至家人；另一方面，是工作上的要求，特別是服務業，為了保護客戶安全，主管要求一定要先自己篩檢。以前是醫院的員工才需要自我篩檢，現在則是眾多服務業或生產線上的員工，必須自我篩檢。如此一來，我們的篩檢試劑供應怎麼會夠？假如又要經過PCR確認，各醫院的戶外門診一定是排一條條長長的隊伍了！

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依照今年三月之前的清零防疫政策，確診者要隔離，並且做疫調，並公布足跡，被匡列者也要隔離、檢疫、自我健康管理。現在的狀況，看起來是無清零之實，卻有意圖清零之嫌。應是這兩年來民眾被疫情制約的結果。然而以現在病毒的傳染力看來，已無清零的可能，各國皆然，唯有注意高危險群的個案，拓展醫療量能，搶救中症或重症的個案才是上策。

另外，現在逢季節交替，氣溫變化多端，上呼吸道容易出現症狀，如流鼻水、鼻塞、打噴嚏、頭痛或喉嚨痛。給在職場工作的人，比較寬鬆的請假政策吧！若有症狀，就在家休息一星期，避免傳染給別人。無症狀的人，就戴上口罩安心工作吧！

（作者為精神科醫師）

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