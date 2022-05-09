自由廣場》美國大使在中國「不務正業」？

◎ 陳永昌

美國新任駐中國大使伯恩斯三月廿八日上任，攤開伯恩斯一個多月來公開行程，足以蠡測美中僵局難解。

二零一八年三月美中貿易戰開打，於愛荷華州長任內多次接待過習近平的前任駐中國大使布蘭斯塔德，即使私人交情再好仍然無力回天，二零二零年十月離任。直至拜登提名的職業外交官伯恩斯上任，大使館鬧空城近一年半，是兩國建交四十多年來頭一遭，凸顯伯恩斯接手的是先天欠佳的大環境。

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伯恩斯去年十二月中旬即通過參議院任命，受疫情影響遲遲沒有動身，甚至在抵達北京前，更以防疫為由向華府提出「授權撤離」請求，引發外交風波，被解讀成變相抵制北京冬奧，非常不給中國政府面子，為任期揭開不算順利的序幕。

近幾任美國駐中國大使多出身政界，且都擁有相當政治份量。例如首位有華裔血統的駱家輝，係前華盛頓州長與商務部長；布蘭斯塔德則擔任過農業重鎮愛荷華州長十六年，習近平於一九八五年以河北省正定縣委書記身份第一次率團訪美，布蘭斯塔德即出面接待過，是中國外交部發言人口中「中國人民的老朋友」，川普提名他被解讀是釋放善意，最後仍落得不歡而散。事隔多年，美國駐中國大使再度由職業外交官擔任，在當前中美結構性矛盾下並非偶然。

向中國外交部禮賓司長洪磊呈遞到任國書副本後，伯恩斯四月九日與分管北美業務的中國外交部副部長謝鋒會面，首度與中方官員正式交換意見。中國外交部官網發布消息，貼出雙方人馬面對面坐在會議室的照片，但對於會談內容隻字未提，連氣氛融洽等場面話都刻意省略，間接透露彼此話不投機的尷尬場面。

與中國官方互動冷淡的同時，伯恩斯則馬不停蹄投入北京外交圈拜會行程。一個多月來，伯恩斯陸續與日本大使、歐盟代表團團長、澳洲大使、印度大使、新加坡大使、紐西蘭大使以及加拿大臨時代辦等人會面，把四方安全對話QUAD與五眼聯盟為首的重要盟邦掃過一輪，忠實執行拜登政府印太戰略路線。

伯恩斯卅年前任職白宮國家安全會議時負責俄羅斯業務，力挺烏克蘭是其另一項工作重點，像是拜會波蘭大使、接待瑞典大使帶領的北歐暨波羅的海大使團，又與烏克蘭臨時代辦在美國大使館前高舉烏克蘭國旗合影，站在北京土地上盡可能維持與華盛頓當局相同政策步調。

中國網評譏諷伯恩斯「不務正業，身在中國心在外，是來北京跟外國搞聯誼的？」何謂外交官主業或副業，恐難有清楚一致定義，但是伯恩斯接下來如何處理與中國官方與社會的關係，過去個把月一舉一動給出很多線索。

（作者為企業專業經理人）

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