自由廣場》毛澤東主張台獨 國台辦你不爽甚麼？

◎ 施雅軒

五月三日美國「外交家」(The Diplomat)刊出韋傑理(Gerrit van der Wees)名為「當中共認為台灣應該獨立-中國共產黨在台灣問題上的立場很不一致，看看毛主席最初立場」一文，面對如此觀點，中國國台辦五日晚間以「美國雜誌有關報導蓄意歪曲事實，居心邪惡」回應，如此下班後還高規格處理，此舉扛著紅旗反紅旗，看來有些人似乎吃不消。

細看此文，作者其實很持平地介紹中共對台立場的轉換，前段是一九三七年毛澤東接受埃德加·斯諾(Edgar Snow)的採訪，表達幫助朝鮮獨立也適用台灣的立場，後段是一九四二年中途島海戰之後，隨著蔣國民黨開始主張台灣應「歸還」中華民國，共產黨也開始改變了立場，等到一九四九年後，更成為中華人民共和國的論述基礎，也就是現在聽到耳朵都要生繭的「台灣是中國的一部分」。

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國際政治不是鐵板一塊，以史論史，毛澤東立場的轉換很容易理解，以前是穿草鞋搞革命，後來是著朝服入廟堂，參考點不一樣當然立論也會有所差異，也許國台辦是要準確把握中國特色社會主義的歷史新方位，所以兵荒馬亂地想塗銷毛的過往，但此舉沒有多大的意義，因為獨立與否是台灣民眾自由意識的選擇，有無毛澤東的支持，這不過是個茶餘飯後的話題罷了！

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）

毛澤東孫文蔣介石 都挺過台獨

◎ 莊勝榮

中共對台常叫囂的兩段話，台灣是中國的一部分，不容許分離出去，台獨是數典忘祖。美國已經打臉中共，台灣不是中國的一部份，許多國家也跟進主張相同的論點。中共真的在意台灣小小三萬六千平方公里的土地嗎？答案不會在意。只因台灣民主燈塔透過選舉產生領導人及國會議員，中共這麼大的領土，如此多的人，只透過不足幾千人，拍拍手舉舉手產生領導人。連共產黨老大哥俄羅斯，也有形式上選舉，獨中共及北韓無。中共統治中國的合法性及正當性，對應華人或漢人的台灣，他們覺得心虛，隨時被挑戰，所以，侵略及消滅台灣只是鞏固政權的藉口，避免台灣民主照妖鏡，摧毀中共政權。

江澤民有把柄在俄羅斯手中，為了保住總書記寶座，於一九九九年與俄羅斯簽訂議定書，承認清朝與蘇俄簽定割讓的不平等條約，一百二十五萬平方公里的土地，相當於台灣的三十倍，包括烏蘇里江以東，唐努烏梁海地區、海森崴及庫頁島。這麼大的領土都可以割讓，為何要併吞小小的台灣？這不是無理取鬧，就是為了鞏固政權，有種把一百二十五萬土地收回來，才不會數典忘祖啊！否則，別再胡扯台灣是中國的一部分了！

中共於一九四五年第七次全代會，發表支持台灣獨立運動，一九四七年二二八事件，解放日報發表支持台獨的文章。毛澤東在延安發表贊成台灣獨立的廣播談話。一九二五年孫文在孫中山與台灣書中鼓吹台灣獨立。蔣介石於一九三八年也說台灣獨立才能確保中華民國的國防。這些人這些話，見諸於報紙、文章或歷史，中共現在這些毛澤東的徒子徒孫，彷彿把毛澤東的主張跟死人一起埋葬棺材裡。國民黨也一樣，把孫文及蔣介石的重要主張，丟入棺材裡。兩黨跳探戈一起反台獨，你說奇怪不奇怪？

（作者為律師，台北市民）

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