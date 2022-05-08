自由廣場》有效自決？

◎ 劉哲嘉

中（華民）國國史館館長陳儀深日前在與民間智庫合辦研討《舊金山和約》效力的座談會上提及「台灣地位未定」，引來藍營群起砲轟，綠營也加入戰局，陳儀深並在幾天後的立法院備詢時，解釋台灣地位是「曾經未定、現在已定」。大概是70週年的關係，才會這麼熱鬧吧？

《舊金山和約》就只是要求日本放棄台澎主權，並沒有提及歸屬對象。因此，台澎主權不屬於任何國家，這也包括中華民國政權及中華人民共和國政權搶著代表的國家「中國」，所以，台灣領土主權歸屬確實是未定的。

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且誠如陳儀深所提，蔣介石自己在1949年1月12日給台灣省主席陳誠的指示中，已經坦承中華民國只是受託管理台澎：「台灣法律地位與主權，在對日和會未成以前，不過為我國一托管地之性質。」所以，中國國民黨馬英九等人就別再拿《開羅宣言》、《波茨坦宣言》和日本《降伏文書》做為中華民國擁有台澎主權的理由。宣言就只是意向聲明書，真正能改變台澎領土主權歸屬的是和約，真不知道馬英九的國際法博士是怎麼回事？

《舊金山和約》生效後，「台澎地位未定」是毋庸質疑的，台灣不是中國的一部分也就沒有什麼好爭論的。陳儀深也說，「台灣地位未定論」過去在許多歷史關鍵時刻，是台灣免於被中共併吞的「國際法」基礎，但筆者必須強調，「台灣地位未定」是真實的法律狀態，而非只是一個「論」點。此外，若《舊金山和約》真如中華人民共和國政權國台辦所說是無效的，台澎豈不就還是日本的？

話說《舊金山和約》也生效七十年了，台灣地位現在還是未定嗎？陳儀深說，台灣新世紀文教基金會董事長陳隆志支持「台灣的國際法律地位過去未定、現在已定」的主張，認為透過國會改選、總統直選等「有效自決」方式，已確立了台灣主權地位。但「有效自決」其實是身為國際法學者的陳隆志先生早先提出的論點，而學者的論點再好，若非是現行的國際法理與慣例，或有被實務（聯合國）採納的可能，那就只是學者的論點而已。

但「有效自決」的論點不免令筆者產生疑惑。何以中華民國國會改選、中華民國總統直選竟會使台灣主權獨立？台灣人民直選中華民國政權總統到底是「有效自決」了什麼？就陳儀深的說法，「有效自決」解決了台灣領土主權歸屬未定的問題，而其效力是讓中華民國擁有台灣主權，並不是讓台灣成為主權獨立國家。再者，如果台灣等於中華民國，而中華民國在總統直選之前已是主權獨立國家，台灣就不會因為中華民國總統直選才變成主權獨立國家；但有人會認為中華民國早已於1949年就滅亡了，那中華民國在1971年以前又是以什麼身分參與聯合國的？如果台灣不等於中華民國，台灣又怎麼會因為直選中華民國總統就變成了主權獨立國家？

還有人說中華民國在1949年後已不復存在，只是實質獨立的台灣仍沿用中華民國之名而已。這話乍聽之下有理，但請問陳儀深現在是何身分？不是中（華民）國國史館館長嗎？陳儀深掌管的國史館是在記載誰的歷史？若中華民國已不復存在，為何國史館的紀錄核心仍舊是從1912年成立至今的中華民國的歷史？

國民黨立委陳以信這次沒有說錯，國際法上的定位有立論基礎，「有效自決」說服不了國際，這不是主權論述。主張「有效自決」者最喜歡提到「國民主權」，但國民主權只是民主的概念，和台灣地位歸屬是兩個不同層次的問題。如果台灣真因為「實質獨立運作，人民可以直選所謂的總統，就是主權獨立國家，只不過是目前的名字叫做中華民國」的話，表示台灣在法律上就是主權獨立國家，那為何聯合國秘書處會以「台灣不是國家」為由拒絕申請加入聯合國？

中華民國政權想代表的國家「中國」確實從未取得台澎主權，但中華民國政權也確實是存在的，而且至今仍有十四個國家承認它是中國的代表政府。此外，它至今依舊是依據盟軍《一般命令第一號》中的安排為盟軍全體成員佔領代管台澎。《舊金山和約》建構出來的「台澎地位未定」，現在依舊是鐵一般的法律事實。台灣要成為主權獨立國家，惟有依國際法理和慣例，完成自決建國程序一途。至於所謂「有效自決」之說，說穿了，就只是國際法學者陳隆志為了給當年「台獨」色彩鮮明的民進黨一個參與中華民國政權選舉的正當理由，不惜犧牲自己的學術專業地位換來的政治煉金術成品，也實在是難為他了。

（作者為台澎黨秘書長，軍法官退伍）

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