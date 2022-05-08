自由共和國》周桂田、林木興／對行政院2050淨零碳排路徑之政策建議

全球超過一三六個國家宣示於二○五○年達到溫室氣體淨零排放或碳中和。圖為泰國大壩上水力太陽能農場的浮動太陽能電板和電纜線接線盒。（法新社）

周桂田／台大風險社會與政策研究中心主任

林木興／台大風險社會與政策研究中心博士後研究員

全球超過一三六個國家宣示於二○五○年達到溫室氣體淨零排放或碳中和，明確提出淨零路徑的國家僅有十四個國家加上歐盟；我國行政院甫於三月卅日公布「台灣二○五○淨零排放路徑及策略總說明」（以下簡稱「公布路徑」），值得肯定！然而，褐色經濟體質的台灣面臨淨零轉型將遭遇產業、經濟、政治、社會等巨大的挑戰，如政府禁售燃油車政策搖擺、電價凍漲、油電機車補貼爭議、工業部門減碳目標低落等政策矛盾，都是褐色經濟轉型困境的體現。台大風險中心對於公布路徑之政策建議主要如下：

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須建構二○三○、二○五○年淨零社會願景

一、 建構淨零社會：淨零排放為世紀工程，需驅動台灣從褐色經濟轉向綠色經濟，在政治社會面向上需從經濟為主導的發展型國家，轉向社會創新、以人為本、環境共榮的低碳社會。然而，國發會公布路徑多強調問題解決策略，尚未建構未來二○三○、二○五○年前瞻藍圖與整體圖像。

二、確保世代正義：依據公布路徑，台灣亟需建構參與式、多元性、跨世代之國家、企業與社會二○三○、二○五○年整體前瞻願景，唯有建構前瞻願景，方能贏得社會信任、溝通與支持，並且以綠色新政架構下進行淨零轉型。

須強化科技治理組織與氣候法制

一、 中樞指導調度：建議總統府仿造年金改革作法，成立「淨零排放改革委員會」，中樞指導跨部會政策推動；南韓李明博總統時期總統府下設「綠色成長委員會」或文在奄總統時期府下設「碳中和委員會」，皆逐月強力監督、推動屬性艱難、跨部會之淨零政策。

二、新治理組織：淨零碳排新局，應以「氣候變遷會報」進行具動態、前瞻之政策規劃推動，並配府、院指導指揮系統，建立強健性的跨部會協調與政策運作。同時，就氣候科學與治理複雜性，建議仿照英國與德國成立具獨立、監督性之「氣候變遷委員會」，進行碳預算編列與監督執行，或者如歐盟成立具諮詢性之「氣候變遷諮詢委員會」。

三、建立氣候調適治理與體制：根據COP26決議，淨零排放若無氣候調適之資源與配套，將難以達成此路徑。目前公布路徑及氣候變遷法草案，缺乏納入氣候調適政策、行動之路徑設計，同時，法案草案相當簡化相當關鍵之對調適議題。建議應強化氣候調適專章、擬定淨零治理與調適之機制與路徑。

啟動投資之淨零審查體制

一、來台投資大方案累積一．七兆元新台幣，但是用電、用水、廢棄物與各種污染物之投資審查機制並不清晰與透明，將引發環境爭議、農地污染甚至食安危機。建議台灣亟需進行環評修法，將氣候變遷與碳排放納入審查標準，並且啟動相關政策環評、公開能源環境與資源資訊。

二、此路徑缺乏整合性法律框架與配套管制工具，應納入國土規劃法或是空間計畫法思維。

淨零轉型社會動員及其參與式治理網絡

一、缺乏淨零問題盤點：建議得參酌新加坡淨零排放經驗，除了提出情境背後的大戰略願景，並且優先盤點淨零轉型風險與挑戰，有助於路徑提出後的目標管理、風險管理與公民溝通。

二、亟需參與式治理：淨零轉型在技術路徑規劃上涉及路徑藍圖、政策、執行期程，未來應強化參與式治理，擴大動員淨零轉型之社會參與，連動政府、產業、民間量能。如能源、電網、儲能、負碳技術等前瞻科研暨產業推動接軌，需要進行多元、多層次、複數、網絡性之轉型行動溝通平台研發。後者社會科學架構下之風險治理與溝通，亟需科技部投入前瞻、導向性行動研究。

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