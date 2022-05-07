自由廣場》拒絕偏頗政媒的疫情恐嚇

◎ 吳正文

台灣Omicron確診人數連日破萬，昨天（六日）更新增逾三萬例。本來這就是與病毒共存、國境解封前必經的過程，歐、美、日、韓、新加坡等國家，都經歷過或正在經歷同樣的狀況。可是國內就有一些政客、媒體，對於政府防疫政策一路詆毀，從疫情初期的口罩，到疫苗採購，到居家隔離，到檢驗試劑，到孩童疫苗接種等等，一路歇斯底里狂吠不已，在電視、電台等媒體大肆傳播偏頗甚至虛假訊息，把防疫議題當作政治鬥爭工具，或者拉升個人政治聲量，甚至意圖引發社會動盪，司馬昭之心，不可不防。

事實上，超過百分之九十九的Omicron確症者為輕症或無症狀，輕症者正常人體內Ｂ細胞Ｔ細胞即具有防禦功能，如覺得身體有些不舒服，一些Over The Counter（OTC）不需醫師處方的藥物，或由社區藥局藥師即可以處理；剩下不到百分之一的中、重症者（約為○‧三％上下）才需要就診。

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我們如果要恢復正常生活，與全球接軌，就必須讓醫療量能用在照顧重症，降低死亡。至於輕症者可以服藥，無症狀者自主管理（但要提醒：七十歲以上長者仍然必須嚴守NPIs非藥物防疫手段：戴口罩，勤洗手，勿群聚），等染疫高峰過後，便可以逐漸回復正常生活。因此呼籲大家正確依據科學判斷，千萬不要受少數一些媒體偏頗的報導影響。

（作者為大學退休教授，台北市民）

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