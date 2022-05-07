自由廣場》新北市民為高雄防疫鼓掌

◎ 吳柏賢

國內本土確診病例不斷攀升，人口數眾多且密度高的新北市更於近日首度破萬例，台北市也離破萬例不遠，雙北成為國內疫情熱區。然而，轄內近二百七十二萬人，總人口數排名全國第三的高雄市，卻於本月五日才首破千例，顯然高雄市的疫情控制至今仍收到一定的成效。

台大流行病學權威陳秀熙對此提出了他的見解，並稱讚高雄市長陳其邁的防疫作為。筆者長輩住在高雄，就日常與老人家聊天，或自己觀看新聞報導的所見所聞，非常認同陳教授的看法。其中筆者認為陳市長在這段期間做得最好的，便是發揮自身「公衛專業」，體會市民焦慮的「同理心」，透過淺顯易懂的圖表，在防疫記者會上講解基礎的流行病學概念，讓大家明白接下來的防疫目標，也適時安撫市民面臨疫情遽升的壓力和心情，使大家更能配合防疫團隊，減少非必要的群聚和恐慌。

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另外從幾項高雄市政府最先實施的防疫作為，也能看到市府的用心。例如：去年進行疫苗接種時，高雄市府率先學習日本福岡縣「宇美町式」施打法加速效率，並安排音樂演奏和歌手獻唱等，為前來施打疫苗的長輩們放鬆心情，最為人所稱道。而高雄防疫包除了一般的乾糧外，還貼心多放入門縫密封條，並拍攝影片教學；高市府還首創「車來速」社區篩檢站，減少民眾接觸風險，並確保採檢量能；以及為避免弱勢族群無法負擔，首辦「快篩劑兌換券」，讓低收入戶及街友可以免費領取。高雄市防疫成果的高滿意度，足以證明市民十分有感。

隨著台灣走向防疫與經濟並重，如何讓社會運作不受到劇烈衝擊，百業百姓不會因疫情蒙受重打損失，並確保醫療資源得以負荷，逐步放寬限制走向正常的生活，已成為執政者首要挑戰。民眾需要的是一位像陳市長這樣帶領地方防疫團隊配合中央控制疫情，並能體恤市民不便，安撫市民身心健康的好首長，而非一位整天為了自己的聲量，惟恐社會不亂，徒增市民心理恐慌的大預言家。

（作者為網拍業者，新北市民）

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