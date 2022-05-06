自由廣場》美國軍售政策調整 台灣宜及早因應

◎ 諸葛風雲

日前媒體披露：美國已預告M109A6自走砲因生產線排擠，難如期交運台灣。但是製造商英國航太系統公司（BAE Systems）對《防衛新聞》（Defense News）表示，否認是生產延遲造成的，美國國防部表明支援烏克蘭的是庫存品。若再加上已被國務院否決但尚未撤案的MH-60R反潛直昇機，顯示美國（國務院）新的軍售政策正在形成，因為前述這兩項都屬於Foreign Military Sales（FMS）軍售方式購買的裝備，FMS的好處是透過美國政府幫台灣採購軍品，僅收取管理費，不會有軍火商的佣金問題而且還有期程管制，缺點是容易受到美國軍方或是政治力的影響，也就是美國會替我們決定什麼是我們需要的。以MH-60R反潛直昇機為例：美方就是以「不符合非對稱戰力原則」為由反對。

我們應及早因應、考慮透過商售途徑，取得關鍵技術，突破目前國造武器研發的困境，例如：空軍的IDF戰機、海軍的成功級巡防艦、天劍二型空對空飛彈等成功案例，因此可思考下列建議：

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一、155mm口徑/52倍徑砲管及發射藥的關鍵技術自主研發輪型自走砲車：韓國K9自走砲當初也是買各國技術整合而成為當今的暢銷產品，已有澳洲、挪威等十一國採用。

二、AN/SPY-7固態雷達系統(SSR)相位陣列雷達及神盾作戰系統：這套系統已獲得加拿大、西班牙及日本等國採用，屬於美軍可輸出盟國的最新配備，海軍可藉此繼續推動延宕卡關的震海計畫（新一代飛彈巡防艦）。

三、購買授權生產歐美槍械：國軍採購國造輕/重型狙擊槍已經數度驗收未達軍種要求，顯示軍備局205廠的研發及生產能力與國際大廠仍有一段差距，建議向歐美大廠如：SIG SAUER、Heckler & Koch購買產品的生產授權，不要再像T75手槍，直接抄Beretta 92F，只有外型像，卻沒有真正的Know how。

買不到現貨就去買技術，這是中美建交後，台灣受到八一七公報限制時的應變之道。現在美國的軍售政策已經開始調整，我們也應該開始因應，同時也將國內所有兵工廠跟中科院加以重新整合以提升效率，才能真正落實國造政策。

（作者為醫療業主管、軍事部落客）

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