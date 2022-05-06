自由廣場》南橫的考驗

◎ 張健常

據貴報報導：南橫恢復通車兩天以來，累積超過七三三三輛次汽機車通過，公路總局在沿線景點維護環境並清除落石，發現大批口罩、寶特瓶及塑膠袋等廢棄物，尤其是檜谷、大關山隧道一帶。甲仙工務段陳段長說，「若遊客不珍惜環境，擔憂大自然很快就反撲」。

事實上不僅垃圾問題，「逢山開路，遇水搭橋」的交通建設，常是破壞脆弱山林與生態環境的禍首；交錯綿密的產業道路，伴隨人為開墾，檳榔、高山茶園、山葵、生薑等蔓延，民宿、莊園、豪華農舍櫛次鱗比地取代原有山林綠地，超限利用的結果，就是擋不住大自然的反撲，當年莫拉克風災，正是老天爺對「人定勝天」的一次總驗收。

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近四十年前，中華民國自然生態保育協會與內政部營建署共同出版了《玉山國家公園》一書，其中有馬以工教授一段話：「我相信只要任何人肯站在觀高坪看一眼，就知道新中橫想築在金門峒斷崖之上，是多麼地不可能。」後來雖在學者專家建議下，擋下了穿越中央山脈以迄花蓮的東段，仍不敵通車數年後的賀伯颱風，其帶來的豪雨重創陳有蘭溪，讓台灣民眾學習到一個新詞彙「土石流」。自此以後，只要大雨過境，土石流的駭人景象就緊緊牽動台灣脆弱敏感的神經。

歷經十三年封路整修，經政府大力宣傳且風光通車的南橫，究竟能否撐得過下一場豪大雨？且拭目以待。

（作者為環教志工，退役飛官）

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