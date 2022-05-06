自由廣場》有關快篩試劑的真心話

◎ 黃金舜

最近快篩試劑成為熱門新聞話題，台灣是多元社會，只要有助於防疫，相信全民可包容各方觀點，但因一己之私操弄媒體製造民眾恐慌，反而對國家防疫有害。

參考國外經驗，當疫情尚未進入社區，還能把疫情隔絕在邊境之外時，居家快篩試劑無用武之地，但隨著疫情升溫，「疫調」、「匡列」、「隔離」已跟不上傳播速度。

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在民眾疫苗施打率達一定比例、口服抗新冠病毒藥物備齊、準備好走向「與病毒共存」之際，居家快篩試劑即扮演關鍵角色。如民眾有跟確診者接觸、長時間密閉空間群聚，或有輕微症狀疑似感染，可自行居家快篩，若為陽性，即進行自主健康管理，避免傳染給別人。

這波疫情來得又急又快，快篩試劑需求突然大增，供需失調，為避免被囤積、搶購、哄抬，原定五月初上路的快篩實名制，提前至四月底上路。但國外廠商初期供應量能還無法銜接，三天勞動節連假也須協調運輸量能，導致一開始供應有些不順，讓第一線社區藥局承受不小壓力；即便如此，社區藥局還是勇於承擔，原本多數假日不營業的社區藥局，在勞動節連假也達八成願意營業販售實名制快篩試劑。

另實名制快篩試劑價格也廣受各界討論。在尚未實施實名制前，自由市場價格是一劑二百五十元至四百元，這次實名制的羅氏試劑一劑也需三百五十元至四百元，此無非是因為源頭製造商、中間經銷商、末端零售商均有銷售成本及應有利潤。實名制推出後，民眾得以遠低於原市場價的一百元購買，應是有效政策。

本人參與經驗顯示，一百元是政府出面大量採購，從源頭壓低成本，除去中間經銷商，加上社區藥局放棄自身的利潤，協助「發放」，再加上許多人在背後默默付出，包含協助貼標的那群人、犧牲假期努力運送的物流士及郵務士、日夜開會籌畫的公務員、資訊人員等，實在是得之不易的大工程。

前幾天有民眾因沒有買到快篩憤試劑怒翻藥局桌子，故再次呼籲大家，請保持理性冷靜，不要為難第一線藥師。

面對疫情，大家應該一起努力，拋開政治的算計及口水，我們的敵人是病毒不是彼此，同島一命，共同度過這場世紀疫情的最終章。

（作者為總統府國策顧問暨藥師公會全聯會理事長）

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