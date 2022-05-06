自由廣場》關於台灣地位論述的根本異同

◎ 雲程

為紀念〈舊金山和約〉生效七十週年，國史館等單位舉辦研討會，以歷史、國際政治、國際法等角度全面探討台灣地位疑雲。

原本國史館只是平衡呈現史實，國民黨卻透過立法委員，請陳儀深館長到院報告。陳館長開宗明義區分了主權與管轄權不同、觸及軍事佔領，並歸結「當時未定，現在已因自決而定」。

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國民黨籍立委暴怒異常，顯然〈舊金山和約〉、管轄權、軍事佔領等關鍵字，戳中他們什麼要害？

長年以來，國民黨只撿開羅會議新聞公報、波茨坦宣言、日本降書等戰爭中文件，頂多承認〈台北和約〉，即稱台灣主權已歸中華民國；他們拼命隱瞞的是源頭的和會與〈舊金山和約〉。二○一五年馬英九自創名詞倡言：因〈台北和約〉「確認中華民國在台灣『實質行使主權』的事實」，當時國史館長還以特展助陣。

但啥是「實質行使主權」？不就是行使管轄權！

在陳館長應詢後，前館長林滿紅以國家繼承與〈蒙特維多國家權利與義務公約〉為主軸發表文章辯護，可惜錯誤連篇。

一般人容易混淆國家繼承與政府繼承。兩者間有根本不同：前者國家數目有增減，如國家被兼併、解體，會出現原國家的該當部份權利義務如何轉移新國家；後者一國還是一國，雙方只是國內權利義務轉移。國共競爭當然屬後者，而無關台灣地位。

林文以〈蒙特維多公約〉，卻將國家條件二的「固定的領土」縮短為「領土」。遺失的正是葉公超要求日本同意，不好放在〈台北和約〉本文而藏到〈照會第一號〉「本約各條款，關於中華民國之一方，應適用於現在在中華民國政府控制下或將來在其控制下之全部領土」的段落。

「控制下領土」變動不定，連葉都承認「與法律上之主權，截然不同。」怎能充作〈公約〉形成合法國家的條件？

國民黨「親中」與北京「一中」有同、有異。同的是，雙方俱稱台灣僅因開羅會議新聞公報即屬於中國。異的是，國民黨不讓人民知道有〈舊金山和約〉存在；北京則是享受〈和約〉給予「中國無須簽約也自動獲得，第十四條第一款第二項所承認，沒收在其管轄下的日本財產。本條約完整保留中國做為戰勝盟國的權利」後，全盤否認其效力。

領土合法移轉須以條約形式為之，〈台北和約〉自是條約，但移轉的標的是管轄權，不是主權！

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，http://hoonting.blogspot.tw/）

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