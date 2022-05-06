社論》慎防「在地協力者」分化台美關係

美國國務卿布林肯前天於華府外籍記者俱樂部指出，台灣處於中國「混合戰」前線，美國政府會與台灣當局、公民社會組織合作，努力建立社會對假訊息及其他外來干預的韌性。由此觀之，美國已意識到，台灣除受到對岸的文攻武嚇，內部還有在地協力者與中共裡應外合，利用媒體或社群網路，對台灣民眾洗腦，進而動搖民主的信念。（中央社）

美國國務卿布林肯前天於華府外籍記者俱樂部發表談話，在回答台灣記者提問有關媒體環境時，布林肯認為，台灣處於中國「混合戰」前線，美國政府會與台灣當局、公民社會組織合作，努力建立社會對假訊息及其他外來干預的韌性。由此觀之，美國已意識到，台灣除受到對岸的文攻武嚇，內部還有在地協力者與中共裡應外合，利用媒體或社群網路，對台灣民眾洗腦，進而動搖民主的信念。在抗衡威權擴張的民主防線上，台灣位處關鍵，北京只要達成弱台目標，印太第一島鏈也將為之鬆動。

為了弱台，中共並鎖定分化台美關係，以阻斷台灣的國際奧援之路。利用國際情勢變化迅速，中共大量營造美國棄台論。去年美國自阿富汗撤軍，中國官媒炒作「今日阿富汗，明日台灣」說法，台灣也有親中人士與媒體跟進，直到美國總統拜登親自闢謠，強調阿富汗和台灣的情況不一樣，聲音方消退。這次俄羅斯入侵烏克蘭，剛開始又出現「今日烏克蘭，明日台灣」的錯誤類比，指美國只會袖手旁觀。但烏克蘭人民奮勇對抗敵人，美國等民主國家紛紛加入援助之列，使得這類打擊台美互信、製造猜疑的謠言，不攻自破。事實上，美國正以直接或間接挺烏政策，鞏固與民主盟邦互信並建立威信，對於印太地區更是如此。

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此外，近期美國對台軍售出現調整，親中人士吹起「台美關係有變」、「衝擊國人信心」的負面論調。烏俄之間是近年出現的較大規模戰爭，俄軍何以從原先軍事優勢淪為現在的泥沼戰，許多國家必然從中汲取軍事層面因應之道。台灣發展與提升不對稱戰力，同樣也自烏克蘭學習經驗，包括強化後備部隊戰力，提高全民防衛的能量，以及討論是否恢復一年制義務役徵兵。台美軍售也是依此脈絡。兩國軍事關係原就相當緊密，我們的建軍規劃，美方高度參與其中。透過滾動式檢討，更動軍售項目，而非一成不變。這樣關係不僅不是「有變」，而是展現更頻密的互動。

這類分化台美關係的路徑，外界也看出規律性。如果美國對台做法與過去不同，就說關係有變，唱衰台灣。若美國提升與台互動，就附和中共，批評挑釁與升高局勢。或者將美國的挺台動作，窄化為另有所圖並加以醜化。例如去年初美國時任聯合國大使克拉夫特計畫訪台，就指控是來遊說我政府採購煤炭。美國前國務卿龐皮歐三月來訪，則扣上他有商業意圖。四月美國重量級國會議員赴台晉見總統，則說成是來「強銷」客機。親中媒體極盡扭曲污衊，中國也順勢指責美國政客「嘴上都是主義，背後全是生意」，彼此配合顯得天衣無縫，難怪我們國安局長會說︰「嚴重懷疑這是一場認知作戰」。

美國從川普政府到拜登政府，經過政黨輪替，必然會有不同的政策面貌。印太政策如此，與台灣的關係也一樣。例如高層往來方面，川普時代高調派遣閣員來台，拜登政府則指派前高官或好友擔任特使。川普政府執政後期國務院取消與台交往限制，拜登總統上任後國務院恢復對台交往準則，但採更放寬做法與鼓勵美台交流。美國民主、共和兩黨抗中氛圍濃厚，深化與台灣的互動關係，是必然發展的道路。然而，兩黨的政策調整，常為敵人見縫插針。縱使台美努力闢謠，但相關說法已迅速傳播，台灣社會對於美國政府的支持力道，常因此陷入政治口水之爭。過當的揣測，削弱台美互信，並給了中國操弄認知戰的空間。

台美關係應屬全面性、戰略性的交往。拜登政府多次強調對台承諾堅若磐石。更重要的是，雙方應努力以具體行動確立盟邦定位，使中國的擾亂伎倆難以得逞。近期拜登總統擘劃建構「印太經濟架構」，涵蓋供應鏈、基礎建設與能源、反貪腐與稅捐課徵、貿易等四大支柱，台灣至少在供應鏈方面，能扮演積極角色。國務卿布林肯也正面表達並未排除台灣，我們期待不僅是首輪參與，同時可以拉高與區域其他國家的合作能量。另外包括台美洽簽貿易協定，我們亦盼能儘早談判。透過國際架構與貿易協定進一步厚實台美經貿，不僅對打造「堅若磐石」的台美關係，深具指標意義，也足以破除不利彼此關係的認知攻擊。同時，也使我們徹底擺脫對中國經貿依賴的不正常現象。

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