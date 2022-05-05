自由廣場》也談多層次傳銷的報備制與許可制

◎ 張瑞雄

為了管理多層次傳銷事業，公平交易委員會在民國103年制定了「多層次傳銷管理法」，其中第二章規定，主管機關對於傳銷事業之傳銷行為，採取低度管理的「報備制」。

近十年來，台灣老鼠會幾已絕跡，您相信嗎？

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由於多層次傳銷行為，容易被有心人士用為吸金詐騙手段，多層次傳銷管理法卻採行低度管理的報備制，乃造成了老鼠會事件層出不窮，社會大眾頻頻受害的結果。論者卻無視現實，指稱「近十年來，台灣老鼠會幾已絕跡」，並據以強調，報備制能使傳直銷蓬勃產業，爰無改為許可制之必要，這種違背事實的主張，您相信嗎？

為何給人吃的規定，反比給植物吃的肥料還要寬鬆？

相對於多層次傳銷管理法，不論是「化粧品衛生安全管理法」中規定「製造或輸入經中央主管機關指定公告之特定用途化粧品者，應向中央主管機關申請查驗登記，經核准並發給許可證後，始得製造或輸入。」還是「肥料管理法」中規定「肥料非經向中央主管機關申請核准發給肥料登記證，不得製造、輸入或販賣。」其管理基本上都是採取「許可制」。

傳銷活動也賣很多化妝品，賣很營養保健多食品，為何給人吃的規定，反比給植物吃的肥料還要寬鬆？

採行許可的行業有186個，為何影響深遠的傳直銷獨享報備特權？

在國內，大多數有可能影響社會大眾權益的行業，多為許可制。包含種苗業、寵物服務業、汽車駕訓業、短期補習班業、計程車客運業等行業，合計共有186個許可制行業。相對於種苗業、寵物服務業、短期補習班業，傳直銷之變質傳銷行為所可能造成的社會傷害，遠遠大於絕大多數採行許可制的行業。就社會影響層面觀之，傳直銷採行許可制爰非特例，而傳直銷不採行許可制才是特權。

為何不曾聽說有傷害大眾事件的種苗業、寵物服務業需要採行許可制，而常有變質不法，傷害大眾事件的傳直銷業，卻僅僅採用最低度管理的報備制？

為何大學院校視傳銷專業為難登大雅之堂的異端？

國立台北商業大學在幾年前為了提高多層次傳銷從業人員的水準，成立了「多層次傳銷專班」來訓練從業人員的管理知識和人際溝通的技巧，申請設立之時即遭受到很多異樣的眼光，認為這是將傳直銷帶進校園，事實證明我們只是純粹的從業人員的訓練課程，也大幅提高了從業人員的水準。

為何當初開班會遭受到質疑？這就是因為過去傳直銷行業良莠不齊，時常發生假傳銷真詐財的事情，導致社會大眾的不信任，將傳銷行為一律等同為老鼠會，而這些成見，都與「報備制」脫不了關係。

為何還要用報備制製造吸金詐騙的模糊空間？

「報備制」和「許可制」的基本差別在於，報備制是「原則許可，例外不許」；許可制是「申請係義務，不申請即為非法。」

反對許可制的業者主張，反正不管報備或許可，非法的吸金的也不會來報備或申請許可，所以許可制也無法達到杜絕非法目的。

但採行「許可制」，其最重要的意義是確定事業的合法性和合理性，採行許可制後，傳直銷事業就沒有合法非法的模糊地帶，從而能夠廓清吸金詐騙者賴以生存的模糊空間，減少民眾受害可能。

而為不法人士創造橫行無阻的模糊空間，也是目前「報備制」的最大問題。

報備制使傳直銷名譽破產，為什不以許可制挽救社會大眾的信任？

韓國和馬來西亞在採取「許可制」之後，不僅沒有壓抑傳直銷業，反而在快速提高民眾對傳直銷業的信任之後，加速兩國傳直銷業的飛躍成長，同時有效抑制非法詐騙，大幅減少民眾受害事件。

多層次傳銷管理法的最主要精神在於「保護傳銷商權益」，不管贊成維持「報備制」的業者提出多少理由，都大不過政府應該保護民眾免於受害。就此而言，「許可制」絕對比「報備制」更可以達到保護民眾和合法的業者的目的，這是再明顯不過的事實。（作者為台北商業大學前校長）

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