自由廣場》民進黨應回歸台灣住民自決權

◎ 周倪安

外交部常務次長俞大㵢在立法院就「中日和約生效七十週年紀念與台灣地位之定論」進行報告並備詢。他表示，「中華民國台灣是主權獨立國家無庸置疑，中華民國主權一直存在，屬於台灣二千三百五十萬人民」。國民黨立委曾銘宗大怒，質疑「到底是中華民國、中華民國台灣還是台灣？」並且多次咆哮「莫名其妙」、「你是肖仔喔！」

俞政次報告時關於台灣主權地位，引述蔡總統去年國慶演說：「一九四九年中華民國立足台灣以來，已經經歷七十二年。這七十二年來，我們的經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就了今天中華民國台灣嶄新的樣貌。」他指出，「中華民國台灣是主權獨立國家，這是無庸置疑的，中華民國主權一直存在，主權屬於台灣二千三百五十萬人民。」

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曾銘宗則質問俞：「你是中華民國次長還是中華民國台灣？這是正式官方文書，到底是中華民國、中華民國台灣、還是台灣？無庸置疑？你是肖仔喔？國家名字什麼時候改了？你是中華民國的次長，領中華民國的俸祿，不然明年外交部預算書就寫中華民國台灣！莫名其妙！」

曾銘宗憤怒得有道理，也沒道理！他不能接受中華民國的國名被改成「中華民國台灣」，但他難道不知道中華民國也同樣被國民黨亂改為「中國台北」嗎？他會說自己是肖仔嗎？

放眼看去，代表政府或是政府投資的組織以China或Chinese的名稱多如牛毛，早已讓外國人搞不清楚，到底台灣是中國的一部分，還是中國「一國兩制」的另一個地域！

今年四月二十八日是「舊金山和約」實行七十周年的日子，這個和約清楚說明了台灣地位未定，台灣住民自決權被硬生生擱置七十年。民進黨真有心建設台灣的話，除了目前穩定政局外，應該舉辦大型國是會議，就相關國際法討論台灣地位問題並凝聚台灣人的共識；雖然疫情升溫和烏俄之戰皆使人心慌不已，但是對台灣的國際地位和眾多過去被國民黨洗腦的台灣人來說，卻像是一盞明燈，分別出台灣與中國是不同國家，並指出台灣必須成為一個正常國家的方向。（作者為台聯秘書長，前立法委員）

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