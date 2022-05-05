自由廣場》客家人談柯文哲

◎ 張世賢

台北市長兼民眾黨主席柯文哲，在月初該黨的集會上秀了幾句客語，宣布成立「台灣客家發展委員會」，並開了一張新支票，說要想想如何傳承客語及文化，爭取四百五十萬客家人的支持。

筆者三十多年前就投入客家振興運動，早就看膩了各黨政客在選前又秀客語又捧客家的表演戲碼，習慣了他們當選後就把客家晾在一邊的過河拆橋。但在國際、兩岸局勢詭譎的今天，我不得不對柯文哲的「表演」說幾句真心話。

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首先，我想對客家鄉親說：習慣「用過就丟」的柯文哲領導的民眾黨，不可能為客家做出什麼好事。柯文哲在二零一四年競選台北市長前，說過多少動人心弦的話語，開過多少令人神往的支票，但選上之後的表現已有公論，無庸贅言。他在坐擁最多預算的天龍國都沒什麼值得稱道的市政建樹，八年來台北市客委會更只是聊備一格，無助客家語言文化的振興，與阿扁市長的表現有天壤之別。他東併西湊的民眾黨，選舉前匆匆加個「客家發展委員會」的招牌，就能發揮什麼功能嗎？

八年前，我和一群朋友自動自發集合起來出錢出力為他助選，還從中正廟遊行到市府廣場幫忙造勢，但他掌握市政後迅速變臉，語無倫次，只會做些表面工夫，維持那無益市政的媒體聲量；他自命不凡，但市政滿意度總是吊車尾；他目中無人，處處標新立異，蓄意砲打中央，但也每每自曝其短，以致搬出「我是台大醫師」、「我的智商一五七」來唬人，種種低水準的表現，讓我們心都涼了。

他沒有中心思想，能從墨綠變臉到泛紅，全因台灣還是不正常的社會，總有人欣賞他的演技。但只要放在大的格局，便立刻捉襟見肘，上不了檯面。他是二二八受難者家屬，本該痛恨極權獨裁體制的，但卻不時和中共眉來眼去，暗通款曲，近來在烏克蘭慘遭俄羅斯蹂躪後還不知醒悟，當中共為瘟疫封城封出可怕的亂象時，他還提什麼「方艙」、「軟封城」、「台灣會亂」之類和中共隔海倡和的鬼話。這種人格調太差，只會給台灣帶來災難，開再多支票都是騙局。（作者為前台灣客家公共事務協會理事）

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