自由廣場》及早使用抗病毒藥物 減少中重症

◎ 王宏育

隨著疫情進展，每日確診個案上萬人，中重症和死亡案例也逐日增加，目前可努力的，大概就是對於高齡者、免疫機能不好如糖尿病、心血管疾病、慢性肺病、腎臟病、BMI〉三十肥胖者等，趕快打滿三劑疫苗。此外，這些免疫機能不佳者，在惡化成中重症前，亦即剛發病輕症時，「即時」給予抗病毒製劑，或可大幅減少惡化。台灣預計購買七十萬份輝瑞抗病毒藥物Paxlovid，據悉已到貨卅五萬份，結果只用了八百多人次，且都用在住院病人，似乎沒有物盡其用地用在輕症，十分不合理。

民國九十八年八月台灣流感疫情嚴重，當時規定公費克流感只有醫院可以開立，診所必須病人自費，或以健保申報（診所購買克流感九百多元，可申報八五○元，若不符合健保條件還會被核刪），有備克流感藥品的診所不多，自然所有發燒病人，全部一窩蜂擠到各大醫院急診，單純發燒者也有可能被其他流感病人群聚傳染，醫病雙方苦不堪言。經筆者投書，疾管局從善如流，五天後就規定診所也可以開立公費克流感，病人稱便，自然分流診所，瞬間解除醫院急診塞爆的窘境。

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近日雙北疫情嚴重，各大醫院急診「舊事重演」，疫情指揮中心未及早規劃診所分擔醫院負荷，殊為可惜。以輝瑞抗病毒藥物特性「高風險輕症病人，及早使用，避免進入重症死亡」，若嚴格侷限醫院專用，排除第一線接觸輕症長者病人的診所使用，似乎又將重蹈覆轍。由於這個藥物非常昂貴，數量不多，所以可能要精選合適的診所開立，當然首選胸腔內科專科醫師診所；優質的內科、家醫科診所；有從事輕症居家照護的診所、幫忙執行PCR篩檢的診所也在候選行列。甚至每一個醫療群選擇一家診所，其他群內診所轉診病人給這家核心診所開立，是最理想的方式，這就要由專家來做睿智決定。

疫情指揮中心行事一向謹慎，凡事都要尊重和等待專家會議結論，曠日廢時。目前中重症明顯增加，急需抗病毒藥物適切儘早使用。若還要這些高風險病人到院排隊等待PCR採檢，報告延宕，等待住院用藥，緩不濟急，唯有診所可提供這種早期的服務。強烈建議由醫療應變組組長衛福部石崇良次長、羅一鈞副署長，熟悉基層診所運作的全聯會邱泰源理事長、新北市顏鴻順理事長，專家黃立民教授等，立刻舉行視訊會議，拍板定案，隔天就可讓高風險病人有這個福音，誰曰不宜？

（作者是醫師公會全聯會理事）

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