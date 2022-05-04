自由廣場》（鏗鏘集）被殖民與脫殖民

◎ 李敏勇

近代百多年，台灣經歷兩次被殖民：一八九五～一九四五，是被清帝國割讓給日本帝國；一九四五～一九九五，是被以祖國自稱、代表盟軍接收、進占的國民黨中國，以「光復」說之，反共為名的長期戒嚴統治。一九九六，總統直選，形式上脫離殖民性，但部分流亡殖民心態仍然存在。

台灣人民在民主化以後，歡迎戰後移入群落歸屬共同體，迎向新國家。李登輝以「生命共同體」期待的新認同，流亡殖民意識論群痛恨他，認為「民主化」剝奪了他們的特權。中國國民黨挾持「中華民國」的心態不變，甚至寧附和共產黨中國。民主化以後，台灣的政治紛擾出於此。

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一九四五年，二戰結束，日本結束對台灣的殖民。五十年的殖民史，從抵抗到磨合，被日本殖民的台灣人因歷史際遇而形成不同於來台接收、進占、統治的中國人。戰後的悲劇性開端始於二二八事件，進而戒嚴統治長期化。期待從被殖民回到祖國懷抱，其實淪為被類殖民。

帝國時代的日本殖民，其實，在文化上，台灣也一起受歐洲文化洗禮，台灣文化協會一百年前的自我改造論，就是在被殖民時代的自我文化振興。可惜的是，當時左右意識型態糾葛，以及日本發動太平洋戰爭導致的世界變局，台灣轉而被捲入國民黨中國與共產黨中國、左右專制主義的漫長傾軋。

二戰後，中華民國入據台灣，中國時期只有四年（一九四五～一九四九），蔣體制的黨國在之後，就只統治他以復興基地稱之的台灣。統治體制是大中國，國家實體是台灣。一九七一年，聯合國將中國代表權從中華民國轉交中華人民共和國。

一九五二年的舊金山合約，特別留下避免中華人民共和國藉由取代中華民國、併吞台灣的主權未定論，為生活在台灣的人民保留存續國土。這是冷戰時代美國及大部份同盟國協防台灣的佈建，既保護了蔣氏體制反共時代在台灣的政權，也保障了生活在台灣這塊土地，包括隨中華民國體制流亡到台灣的人們的主體選擇，當然也保護了有些黨棍政客口口聲中的「中華民國」。

比較帝國日本殖民、國民黨中國殖民，再想想虎視眈眈想併吞台灣的共產黨中國，台灣人在歷史教訓中應更能體認脫殖民的重要。被殖民的傷痕應該在脫殖民後，化為新生或新興國家的勳章，掛在每一個生活在台灣，對自由、民主有憧憬的人們的心中。

（作者是詩人）

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