自由廣場》軍售轉折 軍方應見微知著

◎ 雷顯威

繼美國拒售我國海軍MH-60R反潛直升機之後，最近又再知會我方延遲出售M109 A6自走炮，建議採其他軍售項目取代。前述兩項軍備武器性質雖然不同，但都凸顯我國軍方似未正視美國對台軍售，已從俄烏實戰的經驗，明顯定調對台軍售，今後將以協助發展「不對稱戰力」為主。

難怪任職德國馬協歇爾基金會亞洲計畫室主任的美國知名學者葛來儀，今年三月中旬接受「德國之聲」專訪，有感而發的指出，「我覺得有時候，台灣的軍隊在討論不對稱戰力時，只是嘴上說說而已。我認為台灣軍隊做的一些事情，是以不對稱戰力為重點，但有時卻又不是以這個目標為導向在做事」。

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美方對台軍售重點改變，並非迄今才顯現。早在去年九月，我外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄赴美參加台美高層對談（Special Channel）及「蒙特瑞會談」（Monterey Talks），在與白宮國家安全會議「印太事務協調官」坎博（Kurt Campbell）協調後定調。

接下著就可見，葛來儀今年三月在「德國之聲」的發聲，再次籲請台灣發展「不對稱戰力」國防的重要。葛曾任職美國國防部、國務院顧問，擔任美國國防部國防政策委員會中國小組的成員，因此她在智庫的政策建言，不僅影響美國政策，也適度反映美國官方認知，因此對於她的論述，不應侷限於個人建言。可惜我軍方都未能「見微知著」，主動因應調整戰略部署。

以我國軍方尚未撤案「神鷹3號」採購十二架海軍MH-60R反潛直升機為例，該型機種配備確實優於我方現有機種，是反潛一大利器。然而上述先進直升機若缺乏先進加密鏈路，然後與現役海軍艦艇連線，將失去提升反潛力的意義。因此我國採購先進反潛直升機後，後續規劃採購先進加密鏈路，接著海軍艦艇戰鬥系統也要因應提升，這些都是未來潛在國防預算花費。

對比俄烏戰爭經驗，在台灣有限國防經費下，選擇購買「海馬斯」多管火箭系統（HIMARS），或精準魚叉飛彈，對比反潛直升機或自走榴彈炮，那一種具嚇阻中共進犯的「不對稱戰力」，美方態度已很清楚。

明乎此，個人對美軍購出現轉折，不應僅限於所謂軍購項目的調整的選擇，而是我方是否真正認知建構「不對稱戰力」戰略思考，從而可以與美方、乃至民主同盟有效「抗中」。

（作者是資深媒體人）

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