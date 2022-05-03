自由廣場》﹙鏗鏘集﹚丘宏達教訓馬英九

◎ 王景弘

戰後產生的所謂「台灣問題」，有兩個層面：國民黨統治的正當性，和中華人民共和國爭奪台灣主權。蔣介石以「法統」和開羅「宣言」虛張正當性，中共則以「自古以來」和開羅「宣言」主張「繼承」權利。

國共都知道，正式有效的舊金山和約未規定台灣主權歸屬，但歷經政治演變，民主化解決了國家定位和「中華民國」統治合法性問題，只是國民黨的紅藍卻與中共同調，死抱沒有約束力的新聞公報，主張一個中國。

請繼續往下閱讀...

紀念舊金山和約，不提台灣地位未定的條文才是荒謬，和約是台灣人民自決的基礎，被國民黨刻意隱瞞。一提台灣地位未定的條文，國民黨便抓狂，把時間點、文件性質、政治主張與法律規定混成一談。

出生在香港的馬英九，應該知道香港依正式條約割讓，也依正式條約「回歸」；他曾在丘宏達主持的馬里蘭大學中國法律研究中心打工，丘宏達是他的老師，更應該知道丘宏達一九七九年出版的論文集，就駁斥中華人民共和國對台灣的主權主張。

丘宏達否定中華人民共和國「自古以來」論，並認為因為它否定舊金山和約效力，而且從未實際控制台灣，因此不能以長期佔有而主張對台灣主權；台灣不屬中華人民共和國所有。

研究國際法的丘宏達認為，人民「自決」已經成為國際法原則，這項原則完全推翻任何以歷史為依據的主權主張，他的立場與現在民進黨的主張相符，嚴厲打臉他的徒弟馬英九。

在舊金山和約台灣地位未定的基礎上，台灣民主化，依主權在民和「自決原則」，選擇國家定位，自由選擇政府，已沒有統治合法性問題，不像馬英九之輩接受「一個中國」，自陷非法和主權被中華人民共和國「繼承」的圈套。

（作者是資深新聞工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法