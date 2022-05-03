自由廣場》中共全球駐軍 凸顯台灣戰略地位重要

◎ 姚中原

我國前友邦、南太平洋島國索羅門群島和中共簽署雙邊安全合作協議，近來引起美國、澳洲等國擔憂。因為索中結盟對印太區域情勢影響深遠，並踩到澳洲與美國的「紅線」。四月廿六日美國國務院亞太事務助理國務卿康達（Daniel Kritenbrink）受訪時就表示，若中共在索國興建軍事基地，美國不排除動武。康達措辭強烈，顯示美不樂見中共在索國駐軍。

中共若在索國設立軍事基地，將使中共軍艦可隨時補給彈藥、核潛艦可自由在南太平洋海岸線上巡航，對美國本土及澳洲的國家安全都是嚴重威脅。澳洲國防部長杜登（Peter Dutton）四月廿五日出席一項陣亡將士紀念活動時即強硬表示，中國與索羅門群島簽訂安全合作協議，加上近年來南海以及整個印太地區情勢，皆因中國擴軍而日益緊張，澳洲唯有備戰反制才能持續享有和平。

請繼續往下閱讀...

近年來，中國軍事發展的深度與範疇，早已超出因應「台灣問題」所需。中共解放軍的遠程作戰能力也已超越第二島鏈，發展為全球性力量。中共不斷地研發「航母」、「核武」、「太空」和「網路」等跨領域作戰能力，以及在全球興建軍事基地，皆造成周邊國家的憂慮與不安，亦引起歐美民主國家的高度警覺。

二○一九年五月，美國五角大廈向國會公布的「中共軍力評估報告」曾提出警告，中共除了在南沙群島的前哨基地實施軍事化，包括部署反艦巡航導彈和遠程地對空導彈之外；解放軍已在非洲國家吉布地擁有一處軍事基地，並考慮在巴基斯坦建立新軍事基地。

《華盛頓郵報》也曾經報導並證實，位於中亞地區的塔吉克共和國，其東部一處的前哨基地已有中共解放軍進駐；塔吉克是位於阿富汗、烏茲別克、吉爾吉斯和中國大陸之間的中亞國家，地緣戰略十分重要。美國《國家利益》雜誌二○二一年二月的一篇文章更憂心提到，中共已展開北極地區活動，並考慮在北冰洋部署潛艦。以上情勢，說明中國軍事野心已超過亞太地區並向外擴展。

中共積極廣設海外軍事基地，主要戰略目的，是希望將海空軍的遠程兵力投射能力延伸至世界各地，並意圖取得區域發展的主導權。但此種全球駐軍的野心，不僅導致美英日澳等國團結起來，一起對抗；也讓國際社會關注到台灣戰略地位的重要性，因為台灣攸關印太與全球的安全利益。此也可由英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）日前在一場英國外交政策的演說內容中得到證明，她說：「北約應該加強印度太平洋地區的安全，並與日本、澳洲等盟國合作，尤其必須確保像台灣這樣的民主國家有自我防衛能力」。

（作者是前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法