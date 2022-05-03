自由廣場》「銳霆專案」生變 或可化危機為轉機

◎ 張豐麟

台灣自一○九年起預算編列一七二億餘元的陸軍「銳霆專案」，向美國採購四十輛M-109 A6自走砲。這項始於川普政府卸任前，並於拜登政府上任後同意，成為拜登任內首項對台軍售案，因此指標意味濃厚，卻在昨天（二日）傳出生變，有可能因美方通過支持烏克蘭對俄羅斯戰爭的武器租借法案，導致生產線排擠無法如期供貨予台灣，而我國防部非常有效率地提出回應，將協同美方持續研議精進替代方案，以符合台灣作戰的實際需求！

台灣戮力提升砲兵部隊自動化接戰能力有其必要性，而M-109 A6帕拉丁具備車載任務電腦、內建導航／瞄準系統、自動化的彈藥管理系統以及自動化裝填系統，部署、瞄準與射擊都可在短時間內完成，這對於缺乏砲兵自動化接戰能力的台灣當然有相當大的吸引力，而「銳霆專案」執行期程本來為二○二○年到二○二六年，但目前台灣裝甲砲兵部隊裝配的是M-109 A2/A5系列自走砲，總數量仍有二二五輛在役，僅能升級不到五分之一的既有裝備，如今美國的國內生產線受限於疫情備料速度緩慢，加上再度受到俄烏戰爭影響，不能順利如期如質交貨，但對於台灣來說，或許是另一個轉機，因為原廠美商貝宜系統（BAE）已有提供M109 A5+BR的升級選項，並有實際的出口成績，而升級選項大量採用M109 A6帕拉丁的現成技術與零件，包含砲口制退器、砲膛排煙器、數位火控系統、車載任務電腦、內建導航／瞄準系統、Harris數位無線電和SOTAS對講機，讓原本M109 A5+BR的接戰準備時間可從五分鐘縮短到一分鐘，已和M109 A6帕拉丁的五十秒，差異不大。

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鑒於M109 A5+BR自走砲車表現優異且C/P值相當高，價錢又較M109 A6帕拉丁便宜不只一半，而美國廠商又因產能不足無法實現拜登政府上台後首項對台軍售案，我國防部或可主動提出授權台灣陸軍兵工廠，執行中壽性能提升（MLU）M109 A5+BR的意願，一次性將國內二二五輛M-109 A2/A5系列自走砲升級到M109 A5+BR版本，以統一後勤與訓練。如此一來，既可幫美國解決生產線不足並維持對歐洲友邦及台灣軍售承諾的顏面，又可讓台灣的兵工廠質量與科技水平得到迅速提升，可謂台、美雙贏，對雙方都是互惠互利的一步棋，相當值得政府參採。

（作者任職於國立大學）

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