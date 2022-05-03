自由廣場》換個角度看疫情 神清氣爽

◎ 汪安台

武漢肺炎疫情失控，本土確診人數每天創新高。我擔心自己年紀大，又有慢性病，所以像活在三級警戒，到處都很小心。

但不幸的事依然來了，一位常相往來的姊妹陽性確診，我兩星期待在家裡居隔，才體會到，即使沒有重症，隔離的三餐生活都不方便，連垃圾也沒人倒，整個人情緒更大受影響。

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居家一星期不到，我就嚴重失眠，每晚看疫情相關新聞直到半夜才上床睡覺。睡不了多久，又起來查看哪邊有新的確診，足跡在哪裡。一個晚上起來三四次，白天精神更糟。

我覺得繼續那樣下去，沒病也變有病，決心改變。

我開始在早上起床後，跟著網路影片，踏步一萬下，之後才吃早餐。下午兩點，才看新聞，主要是看衛福部的記者會直播。看完新聞開始做清掃工作，輪流把家裡各處徹底打掃，窗明几淨，看著爽快，對健康也有幫助。下午四五點就吃晚餐，然後抄經到七八點就睡覺。一星期後，覺得精神變好，更似乎年輕好幾歲。

這場疫情，已讓民眾生活大受影響，但抱怨也無濟於事。把自己身體顧好，增強免疫力，我們其實用不到那麼多藥品或快篩試劑，更不必一點咳嗽就急著跑去做PCR。呼籲大家對於疫情要自主應變，遵從政府命令，停止不必要的旅遊和社交活動，相信疫情很快就會進入平穩期。

（作者是退休人士）

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