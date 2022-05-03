自由廣場》防疫最後關頭 讓機長帶領大家安穩降落

◎ 林逸民

隨著染疫確診人數破萬，台灣民眾對於疫情這新的一波變化，有些無所適從，快篩大排長龍，醫療院所也擠滿求診民眾，而部分媒體更唯恐天下不亂，大肆炒作少數案例，一時風聲鶴唳，突然間人人自危。

但是放眼世界，許多原本疫情遠比台灣嚴重的國家，都一一解除、放寬防疫措施，這是因為當前最流行的Omicron病毒株雖感染力強但致病力低，由於感染力強，封鎖清零的難度極高，但感染者大多無症狀或輕症，衡量利弊得失，世界不可能永遠處於封鎖狀態，必須回歸正常化。

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以南韓為例，已將Covid19傳染病等級降級，確診者不需隔離，醫師也不必立即回報確診，病患可直接到最近醫療院所就醫而不用到指定醫院隔離，政府也不再支付醫療費用，甚至解除了戶外需戴口罩的規定，只有五十人以上聚會尚需口罩。

新加坡觀光客離境情不需要篩檢，四月廿六日起不再禁止十人以上集會，也不再需要保持一公尺社交距離，所有場所可使用一百％空間，疫情也不再做接觸調查，餐飲業不再需要檢查客人施打疫苗狀況，僅除了五百人以上集會與舞廳以外。

在歐美國家，更已開始規劃疫情後的經濟需求，加拿大航空表示將大增航班，夏季將恢復到二○一九年的八成運量，預計二○二四年完全恢復，全球防疫管制措施即將全面告終，航空公司都開始積極擴大運量，賺回這兩年少掉的營收。

在全球都努力往正常化的潮流中，台灣本來是防疫冠軍，受疫情損害最小，本應可以最順利的恢復正常，如今面臨亂流，不是疫情本身艱困，而是政治上與心理上的問題，媒體與政治人物對防疫總是圍繞政治話題，當疫情穩定，使得防疫指揮官陳時中部長受到肯定，就到處喊著他要選台北市長，當疫情變化使人心惶惶，又說他民調下滑選不了台北市長。

其實，陳時中部長面對這樣的提問，每次回應，從來沒有變過，都是以控制疫情為重，沒有時間想選舉之事。近日行政院長蘇貞昌受訪，也同樣回答陳時中全心全力防疫，從沒有想選舉，「菩提本無樹，明鏡亦非台：本來無一物，何處惹塵埃。」防疫是人命關天的事，媒體就不要老是捕風捉影，製造無謂紛擾。

在全球即將回歸正常化的這個最後關頭，可說是防疫的最終階段，防疫有如飛航安全，起飛與降落最是關鍵，台灣在防疫初期的「起飛」階段，有羅一鈞醫師及早警覺，因此成功阻敵於境外，順利起飛後，在陳時中部長帶領下，一路飛行非常平穩，只偶有小小波折，因此成為全球防疫冠軍。

但航程到了最後，還是要看「降落」得好不好，相信所有人都不會認為，飛到快降落了，卻把機長換掉，會是個好主意。我們就別再老是問陳時中部長要不要選台北市長，讓這位老經驗的機長，帶領我們安穩的防疫「降落」，有始有終的完成他的任務吧！

（作者是福和會理事長、醫學博士）

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