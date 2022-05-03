社論》「集體休假」不利台鐵改革

週日是五一勞動節，台灣鐵路工會發動「集體休假」，以致台鐵表定列車全面停駛，全線僅機動加開十八列次區間車，是一九八八年以來僅見的火車停駛事件。由於台鐵事先預告，並採取應變措施，以「類火車」因應「類罷工」，加上武漢肺炎疫情擴散中，對整體交通衝擊不如預期嚴重。台鐵工會有此抗爭，是不滿立法院交通委員會日前初審通過「台鐵公司化條例」，工會雖自認師出有名，但以公眾交通和旅客權益為代價，鐵道忠實乘客困擾，偏遠地區民眾受害，不利爭取社會支持。

事件既因台鐵公司化而起，要化解爭議，也須由此切入。受內外環境所迫，百年老店改革是必須走的路，台鐵二十多年前就研議公司化；近年因鐵路交通重大事故頻傳，才真正動起來。政府部門著手推動以公司化為主的改革，提出方案交付立法審議，旨在處理台鐵的債務、經營不善、企業文化等問題，讓安全改革落實到第一線人員，社會上也普遍支持公司化改革。其間，交通部辦過六十八場說明會、十五場部長級說明會，勞資雙方也經三次協商，仍發生「五一不加班」事件，凸顯了台鐵改革的複雜與艱鉅。

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從「台鐵公司化條例」的要項，即可看出台鐵的問題與爭議。基本上，台鐵已非軌道獨占事業，不僅面臨高鐵及都會捷運競爭，還背負老店的沉重包袱。它有資產八千億元，負債四千二百多億元；資產開發管理、累積虧損與短期債務、營運虧損補貼、員工福利、舊退撫基金因而都是改革重點。

更大的考驗在體制及其衍生的問題。台鐵是交通部轄下機關或附屬事業機構，以「局」為名，即反映不是公司組織的事實。實務上，由於是中央三級行政機關，公公婆婆甚多，不少行政部門管得著它，國會議員也常以監督之名頤指氣使。這一體制特色，導致台鐵人事和福利不僅不如其他國營事業，較一般公務人員也遜一籌，進而影響人才延攬，無助員工士氣和生產率提升，不利達成行車安全的首要目標。同時，在改革之路，它還有一個長期抗拒民營化與公司化的工會。

百年老店還有其他沉痾。從管理運作來看，台鐵採中央集權制，內部有處、室、中心，局外有廠、段、中心、所、隊等分支機構，還有附屬機關，組織龐大，缺乏橫向聯繫；而且實務上也常偏重運務領導，不重視技術。從而，在日常繁雜的運作中，效率不易提升；若標準作業程序未經落實，有的環節把關不嚴，尤不免狀況百出，釀成事端。

同樣值得關注的，台鐵對運費票價沒有自主權。它從四十多年前中山高通車後就不賺錢，十五年前高鐵開張後，台鐵虧損擴大；但即使入不敷出，虧損連連，它的行政立法諸多公婆仍以低價為美，不顧干預價格長期必生的負面效應，官僚體系尤總以壓抑公用事業價格為能事。從而，鐵路票價已二十六年未經調整，每年還要負擔舊制員工退撫金，造成虧損越來越大；形同既要馬兒好，又要馬兒不吃草。經此演變，台鐵的工作早年曾被上班族視為鐵飯碗，如今已然生鏽。

現狀無以持續，台鐵因此必須改革。公司化不是萬靈丹，也與台鐵行車安全不能完全劃上等號，但經由公司化改變體制與文化，以鬆綁、活化、企業化改革，是必走的路。與前此的郵政、機場、港務等其他交通事業機構相較，公司化之前沒有虧損的問題，員工接受度相對較高；台鐵背負沉重債務，改革實屬艱鉅工程。

就此而言，現今已通過初審的「台鐵公司化條例」草案仍存有若干疑義。體制上，交通部對未來的國營台鐵公司仍屬裁判兼球員︰鐵路基礎建設、重置更新及購置機車與車輛，都交由政府辦理，台鐵負責經營。其間，新設的董事會能否專業且獲得充分授權，避免淪於常見的政治酬庸與資源搶奪，至為關鍵。同樣地，台鐵八千億元資產處理及開發管理，備受關注。至於累積虧損與短期債務、營運虧損補貼、員工福利、舊退撫基金處理，更為台鐵員工所關切。

從而，「台鐵公司化條例」的相關爭議，政府部門就此開誠布公，責無旁貸，須在立法過程以誠意溝通和協商解決。另一方面，台鐵工會在「五一不加班」之後，也應適可而止，以整體公共利益為重，過於激進的手段不免失去社會支持，欲速則不達。日本國鐵民營化前工會激進引發反感，美國工會會員長期減少，都是殷鑑。回到立法院以理服人，才是正道。

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