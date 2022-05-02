自由廣場》誰失去索羅門群島？ 細看澳洲大選的抗中氛圍

◎ 陳永昌

索羅門群島與中國簽署安全合作架構協議，中國勢力伸向南太平洋，一向視南太為勢力範圍的澳洲，形同「後院失火」；復以五月廿一日將舉行國會大選，朝野政黨掀起口水戰；總理莫理森指責反對黨工黨黨魁阿爾巴尼斯「站在中國同一邊」，阿爾巴尼斯則轉守為攻抨擊莫理森事前防範無力，鑄下「二戰以來澳洲外交政策最大失敗」；「誰失去索羅門群島」話題牽動選戰發展與結果。

在高舉抗中大旗莫理森領導下，澳洲是西方世界率先訂定《反外國政治干預法》的國家，更是帶頭封殺華為5G通訊設備第一張骨牌，坎培拉更向北京開出第一槍，倡議武肺病毒溯源獨立調查，兩國關係從此陷入低潮。

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莫里森不曾錯過向中國展現強硬立場的機會。三月上旬，澳洲巡邏軍機遭中國船艦以雷射光束照射，莫里森立即斥責是「魯莽且不負責任的恐嚇行為」；俄羅斯軍隊入侵烏克蘭後，中國鬆綁俄羅斯小麥與原油進口限制，莫里森批評中國向莫斯科「拋出救生索」；在中國持續貿易抵制並凍結雙方部長級對話情況下，莫里森乾脆拒見新任中國駐澳洲大使肖千。

澳洲安全情報組織ASIO二月間發布年度威脅評估，聲稱成功阻止外國勢力間諜金錢收買某政黨候選人。儘管沒有清楚點名，但二零一七年前工黨參議員鄧森辭職下台殷鑑不遠。鄧森一度被公認是澳洲政壇明日之星，頻頻在南海議題為中國辯護，明顯與所屬政黨立場不同調；又曾秘密遊說黨內同僚訪問香港時，不要與泛民主派人士會面，原來幕後涉及「言論換錢」，多次接受中國慷慨饋贈並免費招待旅行，還由親中商界人士支付個人帳單，利用職權為中國謀取外交利益，最後葬送個人政治生涯。

消息曝光後，莫里森把握住大好機會，再次指責工黨對中國態度軟弱，競爭對手阿爾巴尼斯是「北京屬意的候選人」。但二〇一九年大選被貼上親中標籤而敗選的工黨，顯然已經學到教訓，再三澄清在國家安全立場上與現任政府並無二致，像是完全支持澳美英AUKUS聯盟協助澳洲打造核動力潛艦等。阿爾巴尼斯也公開表明：「中國是澳洲的安全威脅…無論誰當政，澳中關係都會很困難！」

澳洲名列全世界最不喜歡中國的前三名國家，多項民調顯示八成以上澳洲人不信任中國，是澳洲人最不信任的國家，更有超過六成受訪者認為中國是澳洲的安全威脅。大環境氛圍如此，民調落後的執政保守派政府很難再靠抗中牌加分，但即使工黨勝出，現行親美抗中路線應不至於改弦更張。

（作者為企業專業經理人）

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