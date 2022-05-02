自由廣場》對抗專制弧線 印度是關鍵

◎ 劉博文

澳洲總理Scott Morrison日前指出，北京-莫斯科正在形成一道新的「專制弧線」(Arc of Autocracy)，世界秩序及人類和平將會受到中俄結盟的威脅。這是俄烏戰爭開打以來，面對中俄這個歐亞大陸集團的威脅，首次有西方領袖從地緣政治的角度呼籲世界採取積極對抗行動。

早在上世紀初，麥金德(Sir Halford Mackinder)即提出由歐亞非大陸組成的所謂「世界島」概念，主張：一、一個統一歐亞大陸的強權將會威脅世界自由；二、而當一個大陸強權在陸地上不受其他挑戰，且擁有足夠資源建造艦隊時，便可以擊敗海洋強權；三、海洋強權若要壓制大陸強權的崛起，便需要從世界島的兩端海岸阻擾大陸強權的出海口。根據麥氏的理論，筆者認為以美國為首的西方海洋強權，若要成功壓制中俄大陸強權，就必須拉攏印度加入。印度的地緣優勢，將使它成為決定世界走向和平亦或戰爭的關鍵國家。

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中、俄兩國均為陸權國家，其各自的出海口多易遭他國控制。而歐亞大陸上的印度則三面環海，印度洋更是目前西方集團較少著墨的深廣海域。若是印度加入，中俄集團不但獲得出海口，集團更由「弧線」擴張為北京│莫斯科│德里之戰略「平面」。且三國擁有近全球三分之一的人口及面積，更令西方集團難望其項背。

印度目前是美、日、澳、印四邊安全對話(QUAD)成員中唯一兼具陸權及海權的國家。由於印度洋是連結太平洋與大西洋的重要水域，若印度加入西方集團，則QUAD與北約NATO的結合，將可發揮綜效，西方海洋強權將可有效的將中、俄阻絕於世界島之上。

已故的美國前國家安全顧問布里辛斯基曾主張，美國若要持續維持獨霸地位，必須要避免中國、俄羅斯及伊朗結盟。但俄烏戰爭和中國的一帶一路，讓筆者覺得有必要將布氏此一地緣政治理論修正為：若要制止中俄集團稱霸世界，西方集團必須要拉攏印度成為盟友，或至少不讓印度成為敵人。

（作者為美國加州律師，派駐印度；國際關係史博士）

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