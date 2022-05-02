社論》對抗Omicron的最後一役

Omicron如果是疫情的最後一役，那麼台灣、中國顯然正在進行終局之戰，孰將勝出，不僅反映彼此的實力差距，更凸顯制度面的優劣。表面看來，台灣的染疫數快速攀升，甚至可能超越中國（當然中國數字不可信是眾所周知的），但是，依據全球兩年多的抗疫經驗與醫學研究，病毒並無法完全消滅，只要作好準備，例如疫苗打好打滿、藥品備妥、輕重分流，以及維持良好的公衛習慣，便可真正做到與病毒共存；而那種政治掛帥，以外行領導內行的堅持清零抗疫作法，本質上是一種政治運動，儘管封城鎖國，最後只會徒勞無功，付出慘痛代價。

台灣的每日確診數已近兩萬例，而且可能仍未達高峰，但是民眾的生活依舊維持常態，並未出現恐慌氛圍，輿論也多支持鬆綁共存，莫不期待在度過兩、三個月的難關之後，台灣便可重新與世界接軌，進入疫後的新常態。不過，吾人也不能輕忽特定政客、媒體不斷製造假訊息、鼓動民眾恐慌與不滿情緒、全面攻訐指揮中心，釋出負能量，造成的巨大破壞力。這些別有用心的政媒人士從口罩、疫苗到兒童疫苗、快篩，與隔離幾天等防疫政策，一直批判、吵鬧不休，似乎與中共隔海唱和，甘為其大外宣的傳聲筒。這些對台灣防疫百般挑剔，質疑執政黨圖利特定廠商，缺乏超前部署的謾罵，如今看來只是鬧劇一場，但國內盲信者仍所在多有，這是台灣向前行的隱憂。幸而，此波疫情再起，盱衡不同情勢，不管政府或多數民眾皆有新的領悟。其一，疫情已蔓延兩年多，人們已經累了，無法再忍受漫無止境的封鎖圍堵，因此當毒性輕，重症、死亡率並未比流感嚴重的Omicron出現時，似乎人類與病毒共存的時候到來了。其二，對病毒的研究有了最大的突破與成果，疫苗與藥品的研發，可以有效對抗病毒的傳播；而台灣在良好的防疫下多了兩年多的時間可以好好準備，包括一些良好衛生習慣的宣導、疫苗的施打、百工百業的常態運作、民眾對病毒不再感到莫名的恐慌等，主客觀因素顯示是該與病毒共存了。其三，多數國家歷經不同病毒株的蹂躪後，終於度過幽暗的低谷，接受病毒已趨流感化的事實，儘管每日確診仍達萬例，仍紛紛宣布解封，回復常態。這些讓台灣人有了與病毒共存的底氣。

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如果中國也能在最後一役跟大多數國家一樣站在正確的一邊，那麼全球將可走出近世最大的瘟疫浩劫。可惜的是，中共是一個極權政黨，在政治壓倒專業與理性下，習近平採取了一種人定勝天式的大躍進兼群眾運動式的文革抗疫路線，罔顧病毒變異的客觀情境，仍然沉醉於清零的虛名，執行名為「動態清零」，實則封城的激烈手段，為阻絕病毒的傳播，不惜對經濟、社會、民生按下暫停鏈。由上海的確診數仍然飆高，可見這種政治運動式的抗疫路線已全然失效。尤有甚者，中國兼具「世界工廠」與「世界市場」地位，數億人口陷於封城之中，勢必嚴重衝擊全球供應鏈，供給與需求萎縮，不但使下滑中的中國經濟雪上加霜，更將增加全球通膨壓力。值得關注的是，習近平違逆世界潮流與醫學專業堅持清零，加上「國進民退」、「共同富裕」，對民企與新創企業的打壓，凡此顯然是在全面逆轉鄧小平以來的「改革開放」路線，走向更極權、更民族主義，更嚴格內控與對外擴張的路線。這樣的路子繼續走下去，恐將步上俄羅斯後塵，進而危害人類與世界和平。

總之，儘管藍白紅政客的叫囂，多數民眾事實上是支持漸進式的共存政策；一家商業雜誌的民調顯示，有七十二％的企業認為，此時此刻，政府應該鬆綁防疫，把更多自主權交給企業與民眾。顯示台灣正在走上一條與世界接軌，重新加入全球大家庭之路。反觀習近平堅持政治正確的動態清零，不斷面對強力質疑。萬達集團創辦人王健林之子王思聰在微博發文「每天早上的核酸檢測，檢測的不是陽性或陰性，而是你的奴性和血性」；外資不是已經撤出就是準備撤出中國，並紛紛調降中國的經濟成長率，長達四十年的快速成長正在卡關或倒退。根據彭博編列的「全球防疫韌性分數」，挪威三月的防疫表現排名全球第一，既能最有效控制疫情，又能把對經濟和社會的干擾降到最低。這是台灣的指引，努力的方向。吾人確信疫情的最終一役，必將印證民主自由優於專制極權，乃是人類社會最完美的藍圖。

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