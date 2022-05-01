自由廣場》華視出包 速修公視法

◎ 江雅綺

華視因播送錯誤跑馬燈訊息，顯示其內控機制失靈，朝野炮聲隆隆。確實，做為泛公廣集團的一員，在此俄烏戰爭敏感時機，播出涉及國安的錯誤訊息，導致諸多國際媒體也跟進報導。但訊息錯誤還能更正，華視治理結構中諸多怪奇現象，卻纏繞多年沒有解決。

華視雖屬於泛公廣集團，公視持股超過八十％，卻還有小部分民股，在這些民股未妥善切割前，華視既要接受公廣集團的期待和監督，也無法有政府資源挹注而須自負盈虧，處於一種「公不公、商不商、民不民」的窘境。

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其次，由於最大股東是公視，華視董事會也由公視董事會掌控。但公視董事基於當年「公共電視法」第十三條規定，人選由行政院提名、而由立法院按比例推薦十一名至十五名社會公正人士，組成公共電視董、監事審查委員會，須經四分之三委員同意才能聘任。

公視法當初這樣的制度設計，原意大概是希望有「行政機關以外的審查」，避免政府掌控公共媒體。但卻忽略了「立法院」也是政治運作的一環，由立法院按比例推薦的公視董監事審查委員會，要經過四分之三多數同意，相當於要掌握立法院四分之三的委員比例，簡直比修憲門檻「立委四分之一提議、四分之三委員出席、四分之三委員同意」更高。

制度設計本身已相當勉強，實際運作的結果，公視董監事往往難產。例如第五屆公視董事延宕九六八天、第六屆則是五八天、第七屆至今已延任兩年半，等於是「一任做成兩任」，還是無法有新的董監事接手。而因公視董事會直接連動華視董事會，這種被迫不斷延長任期的怪現象，在事業治理上必然造成困難。

且拿台灣耳熟能詳的英國國家廣播公司(BBC)來參照。在數位科技和新興媒體的挑戰下，BBC做為國際間老牌的公共媒體代表，近年也歷經改革。董事會的組成，在二○一七年就翻轉了原先的信託董事會制(TRUST BOARD)，將原先由信託董事負責的法規監督部分，轉移給英國通傳監理辦公室，並成立單一董事會(UNITARY BOARD)，成員由政府進行公開遴選和BBC高層共同組成。董事會的成員，有不少是財務背景，顯示對營運績效的重視，也有BBC的執行高層，深具媒體營運經驗。

台灣的公廣集團當然未必要仿照英國BBC的制度，但目前的制度號稱「不讓政治干預」，卻導致更惡劣的政治傾軋，無助於建立媒體的獨立與品質。尤其華視登上電視台熱區頻道，能見度愈來愈大，若出問題，後果也只會愈來愈嚴重。實宜盡速修法，讓這次危機成為最後一次。

（作者為北科大智財所副教授）

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