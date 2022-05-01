自由廣場》請給超商店員一把椅子

想起Walmart 19億和解金

◎ 林高章、吳佩芸、劉仕傑

在這個感恩勞工的勞動節，全台上萬家便利商店收銀員工無微不至的服務，國人都銘記於心。他們工作時必須站立幫客人結帳、包裝、收寄包裹、處理客人的各種疑難雜症；閒暇時，還需補貨與整理貨架上的商品。其和善與微笑的背後是久站的職業傷害，最常見的是「下背痛」。

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在美國，下背痛在職業傷害疾病中排名第一，每年引起不少勞資訴訟。久站除容易導致下背痛，也會造成下肢靜脈曲張、血液循環不佳、足底筋膜炎、關節疼痛等。若為孕婦，更易產生生育風險，如早產與流產等職業傷害。

雖然勞動部職業安全衛生設施規則第十二章之一的勞工身心健康保護措施第324-5條已規範「雇主對於連續站立作業之勞工，應設置適當之坐具，以供休息時使用」，但是超商老闆們卻一直未提供椅子給員工，令人不解和心疼！

提供一張椅凳，代表著老闆對收銀員的貼心照顧。美國零售商龍頭Walmart，曾因未提供員工一張板凳，而遭員工提起集體訴訟，歷經十年(2009-2018)纏訟，最終Walmart付出高達約當十九億台幣和解金。此外，加州聯邦法院也曾判定，零售業收銀員有「坐著的權利」。

吾人呼籲，以永續公司治理頻獲國內外大獎的超商領頭羊統一超商，宜率先提供「一張椅子」給其員工，以帶動更多同業效尤，照顧員工的健康。統一超商自二零一九年迄今已連續三年入選美國「道瓊永續世界指數」食品零售業成份股，從七十多家參與的國際企業中脫穎而出，在公司治理面、環境面及社會面等獲得肯定，名列世界標竿企業。

其實不只統一超商，其他超商和全聯等量販店老闆們，現階段皆從幸福企業、共好社會與永續地球三大主軸出發，為消費者提供便利生活、協助加盟主追求穩定獲利、為員工建立公平友善的環境和為股東創造更高價值，已獲國人普遍肯定。企業榮耀始終來自於滿意的員工，我們誠摯的呼籲這些企業主，能以同理心提供員工一張椅子，為其建立更友善健康的工作環境，實現真正的幸福企業。

（作者分別為奇美醫院神經內科主任、藥師、時代力量國際部主任）

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