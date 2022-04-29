自由廣場》看七萬IT人才用腳投票反普廷

◎ 陳子熙

俄羅斯總統普廷發動戰爭，致使許多俄國人開始踏上逃離祖國之路。據媒體報導，俄羅斯電工企業協會指出，俄烏開戰以來，已有近七萬名資訊科技產業年輕人出走。俄國政府感受到人才流失危機，隨即宣布科技公司享有免企業所得稅優惠，也宣布凡有資訊產業專長或數學、應用電腦科學和無線電工程等學位者，均可暫時免除兵役。但這樣優惠的政策真能改變民眾出走的決心？

不僅如此，自開戰以來俄國物價已達蘇聯解體後從未有過的惡性通貨膨脹程度，銀行也開始出現倒閉，不斷上升的利率對企業造成極大衝擊，導致金融市場的不確定性和波動性大幅增加。

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民生艱困之外，因普廷強調如果不支持俄國「軍事行動」的人，都是「叛國者」，並點名這群在此時不積極工作、支持政府、想離開俄國的人是「俄國的敵人」，是西方培養的「第五縱隊」。在普廷發表對「叛國者」相關言論後，俄國境內逐漸浮現「獵殺」的恐懼氛圍。

類似的事也曾在中國大陸發生。西元一九六六年，毛澤東認為劉少奇、鄧小平走資本主義路線，自身權力受到威脅，於是發動文化大革命，紅衛兵以「革命無罪，造反有理」的口號，到處燒殺擄掠，鬥爭「黑五類」地主、富農、反革命分子、壞分子、右派等人，兒子鬥爭父母，學生鬥爭老師，人民活在恐懼之中，有辦法的無不想逃離大陸，逃離中共統治。正如同現在普廷倒行逆施，人民想要逃離俄國、科技人才外流的景況。

俄國應以史為借鏡，切勿走向類中共當年的不智之舉，如此害人害己、得不償失的作為，最終只會自取滅亡。

（作者為軍事研究者，台北市民）

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