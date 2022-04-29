自由廣場》躺平→潤學 中國年輕人的不合作運動

◎ 邢平

自從上海封城所發生的亂象與次生災害，搜尋、聯繫移民公司人數陡升，就連英國金融時報都報導中國高壓的清零政策，導致中產家庭和富裕人士積極尋求移民。中國人移民當然不是什麼新聞，然而這背後更嚴重的問題是移民年輕化，也就是近來簡體中文社群圈流行的「潤學」。

「潤」這個字的拼音輸入法所對照的英文字母為run（跑），在中文社群中「還好我先潤了」、「潤北歐」就是指移民，是因「移民」一詞在搜尋高峰導致被屏蔽的替代，而討論、規劃、鼓勵他人移民的都可稱為「潤學」。

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就筆者觀察，潤學實際上是「躺平」的延伸。躺平一詞早在二○一一年就已經出現在中國百度貼吧論壇，意指不參與中國社會特有「內捲」現象：不結婚生子、不努力買房，只維持基礎需求開銷的生活方式。

中國經濟自二○一五年放緩以來，躺平被廣泛使用，更被美中貿易戰、疫情推上高峰，二○二一年網購平台如京東、淘寶上有關躺平的Ｔ恤等商品，全部被替換成「新青年」、「先進生產者」這類的字樣。足見躺平對共產黨統治根基造成的壓力，失去了消費和勞動力雙重引擎的中國就在眼前，但無論是三胎政策或是官媒大力批判躺平，恐怕都無濟於事。

因為躺平是降低個人消費與勞動，人只要活著就有基本開支、時不時再把你拉去隔離、做核酸、買高價菜…韭菜彎腰只是比較難割而已，但潤學會導致知識精英和中產階級的流失，香港移民潮的拋售股票、房地產所造成的蕭條和資產極端分化，不無可能會在疫情後上海重演。筆者在推特和Telegram等社交軟體上認識的中國年輕人中不乏正在辦理留學、移民的，當中所謂「○○後」不在少數。

改革開放四十年來，吸取東北、山西、內蒙古、新疆等能源礦產，確保了沿海省份成為世界工廠，然而回報的是東北人口流失與老化、數字極權維穩－世界監控攝影機密度最高的城市正是山西太原、甚至新疆再教育營…而坐擁沿海皇冠上的珍珠正是上海人，一夜清零大躍進就會明白自己不過是一株株比較高壯的韭菜。如此「小康社會、全面脫貧」的盛世下，對中國還存有幻想的台灣人，你們還不潤嗎？

（作者為旅居加拿大台灣人，社群平臺工作者）

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