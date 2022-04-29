自由廣場》多層次傳銷改採許可制的商榷

◎ 陳紀元

多層次傳銷管理擬改採「許可制」，即將步入修法程序，產業界的不安與疑慮愈來愈躁動。立委提案之理由主要為現行之「報備制」無法遏止層出不窮的「變質多層次傳銷」（俗稱老鼠會），致正派經營之傳銷業者一直被汙名化，改為許可制，則可源頭管理，不予許可。

自公平會成立以來，傳銷管理一直採報備制，而老鼠會與傳銷汙名確曾存在於二、三十年前，即公平會成立、公平法實施之前後年代；近十年來，老鼠會在台灣幾已絕跡，多層次傳銷之形象亦大幅改善，並無提案修法所謂之報備制失靈情事。

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報備制若是失靈，現今之產業環境應是老鼠充斥、傳銷成為嫌惡產業，然現況反是有高達三百餘萬傳銷商參與多層次傳銷，市場規模每年穩定成長，不像形象被汙名化的產業景象，且總體發展亦無劣化趨勢。

在總體發展無劣化，無須高度監理調整下，違法傳銷行為之個案亦無普遍性，無須通案矯正，改採許可制之必要性實值商榷；況改制非主管機關公平會所提，亦非出自直銷協會、傳銷公會之正式意見。尤其既提案改採許可制，攸關業者權利義務如誰來許可、如何許可、許可的準則等，修法草案中竟然空白，致修法圖利謠傳不脛而走。

坦言之，要提升傳銷形象，公平會不懈怠其行政作為固不可少，但每一業者之公司治理更重要，畢竟損害形象之違法行為，行為人不是業者就是傳銷商，與其歸咎報備制或期待許可制，不如自我管理傳銷商行為。至於遏止老鼠會，不是擺個鼠籠就抓得到老鼠，不論什麼制，老鼠都不會笨到拿血統書去公平會報備或申請許可；在我的經驗中，老鼠送「銀紙」到公平會繳罰款曾有過，不笨的。

許可制目前只有中國等少數國家採行，歐美各先進國家和台灣一樣，皆不採許可制。台灣經濟一直力求自由化、國際同軌，立法自亦不能例外。盼公平會表明實施報備制三十年來的得失，並與不同提案之立委及直傳銷公協會充分對話，也聽聽三十年來未曾違反多層次傳銷法規之業者的意見，在共謀產業更穩健前景下，追求最大公約數，消弭修法圖利之謠傳。切勿在無足夠理由下，倉促改制為許可制，否則不啻傳銷產業、公平會退步，產業之自主性被限縮，也與國際脫軌。

（作者為公平會前副主委、多層次傳銷小組召集人）

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