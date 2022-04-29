自由廣場》公然鼓動不加班 台鐵應啟動懲處機制

◎ 梁淑貞

台鐵產業工會不滿台鐵公司化改革，策動台鐵員工五一勞動節「以休假為名行罷工之實」，為免屆時運能不足，交通部擬緊急徵調大客車疏運。

勞基法有關勞工休假之規定，除每七天要有強制及任意之「一例一休」，可排班錯開維持正常營運外；另各紀念節日諸如勞動節、中秋、國慶、春節等等之法定休假日，雇主得依勞基法第三十七條規定加發工資並「徵得勞工同意於休假日工作」，但若全體員工都不同意加班，事業單位在該紀念日之營運立即停擺。

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不過多年來，各企業員工都本於敬業使命，每年好幾個紀念節日，台灣社會從未出現過國道客運、公車、高鐵自願放棄高營收而不履行輸運任務；而本次台鐵「勞動節不加班」事件，台鐵人原應循例個別依本身情況，本於職人精神自主決定加班與否，儘可能團結群力加班輸運，但因產業工會鼓動不加班造成會員的同儕壓力，已嚴重干擾了會員依勞基法第三十七條的「加班自主決定權」。

經查台鐵產業工會此等「公然鼓動不加班」之舉，並非工會法第九條的法定任務，亦即工會幹部利用台鐵提供的會址及核准的會務假，從事非屬法定會務之行為，因而造成台鐵營運及信譽雙重損失，更擾亂全台經濟活動之正常運作。此等惡劣行徑，非屬工會法第三十五條及團體協約法第五十條之適用範圍，沒有「不受事後究責」之法律保障。因此，台鐵當局應壯士斷腕，啟動對「鼓動不加班主事者」之懲處機制，情節嚴重者，撤職逐出台鐵，但須明確告知受懲者有提出訴願及行政訴訟的權利。

（作者曾任公營事業從業員，新北市民）

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