自由廣場》電子圍籬需檢討

避免第一線崩潰

◎ 王惀宇

疫情持續升溫，桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌相繼表示應取消電子圍籬，以免造成行政作業上的困擾；身為第一線防疫人員，對此深有所感。

在疫情初期，我國以清零為目標，結合衛生與警政系統資源，對於檢疫隔離對象全面實施電子圍籬監控。在去年三級警戒期間，派出所每日平均會接收到十餘則關機、離家通報，大多都是手機定位異常或民眾誤關機；然若當事人確實擅自離開隔離處所，員警得確認民眾返家後再調閱監視器佐證其違反防疫規定，前後至少得花上兩、三個小時，若民眾失聯還得花費大量警力搜查，對於基層警察勤務實屬不小的負擔。

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而現今病例遽增，派出所會接收到的異常通報已為以往的二至三倍；又因現今基層員警被大量抽調支援疫調與確診者關懷，且全國確診、被隔離的員警已超過三百餘人，要繼續要繼續依照既有的電子圍籬模式執行，使用大量警力確認隔離狀況，顯已窒礙難行。

且因通報隔離者增加，警方近日查處違反居家隔離規定，出現種種爭議：有的是警方接收到通報，但當事人卻未收到隔離通知；或是被要求就醫，卻仍通知警方定位異常；有的是衛生單位電話登錄錯誤，當事人通知修改卻遲未更新，導致一直發報異常；有的是教育單位誤植家長資料，導致匡列錯誤…種種跡象顯示各機關在建檔時多有錯漏，已無法負荷電子圍籬所需的防疫量能，也沒辦法落實機關間的橫向聯繫。

倘若無法確保電子圍籬的正確性與穩定性，維持既有政策只會導致此類疏失一直發生，民眾對於政府持續的通知與干涉只會不堪其擾，進而影響對於防疫政策的信任感，繼續要求執行隔離監控只會造成第一線防疫人員的崩潰，並增加社會不安。若能修正政策減輕第一線人員負擔，進而保存防疫資源，對於控制疫情發展應更為有利。（作者為現職警員，台北市民）

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