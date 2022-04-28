自由廣場》罷工應考量國家社會利益

◎ 曾肇昌

按「罷工」是對社會和平的侵害，尤其是「公用交通事業」關係社會大眾「行」的福祇，基於公共利益，不得任以「私利」要求罷工，更不能任意以犧牲大眾權益作為調薪或爭取福利之抗爭籌碼，有悖社會責任之體認。

民國一零六年八月間華航空服員罷工，在蔡總統定調：「若非空服員已忍無可忍，誰會出來罷工」，以及執政當局火速撤換管理階層後，空服員完勝，達成所有訴求，但後遺症才要開始！論者有謂：這是執政當局誤判的結果。類似英國在工黨賈拉漢執政時期，以社會主義當施政方針，對於工會採取放任妥協的態度，單是一個電力工會就可以用「斷電」來要挾政府，導致賈拉漢政府垮台，由保守黨的柴契爾夫人執政，整頓工會，而出現「中興」的局面。

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美國在雷根總統主政時，因航管人員集體罷工，影響全國航空運輸甚鉅，雷根斷然將罷工的航管人員一律開除，另行派駐新人接管，因越戰時美國培育甚多飛航機師及航管人員，故適時得以派上用場。

我國在七十七年間的台鐵罷駛風波，因影響全國交通運輸，為免造成惡例，當時行政院曾有「軍人代駛訓練班」的擬議，必要時得以派上用場。

報載交通部王國材部長說：當年台鐵公司化目標就是「安全改革」，在過程中開了十五場地方溝通會議，台鐵局也開了六十八場說明會，當時工會都「拒絕參加」，失去一個很好的溝通機會。而交通部送到立法院版本，工會也提出工會版，對於兩個版本的差距，交通部也做了很多討論，但工會想要的就是「退回」，否則，就於五月一日或以後「不加班」；實際傷害的都是支持台鐵的乘客。

新加坡李光耀執政時，其主張工會要與政府同立場，不學西方的「好鬥」，經營者與勞工協力合作，共存共榮，努力發展國家經濟，創造雙贏，值得借鏡！

筆者認為：為了發展經濟，不應縱容工會的跋扈，否則，如美國底特律過去是汽車製造中心，因工會過於強勢，導致公司倒閉，令人嘆息！

吾人應認清我國是民主法治的國家，對於不當的罷工抗爭，政府應展現堅定不移的意志，絕不輪流討好誰，或向不合理的罷工抗爭妥協退讓，希執政者卓裁為荷！

（作者為全國律師公會前理事長）

持續與台鐵工會溝通

◎ 薛廣澤

就讀南部大學的女兒五月一日返校須改搭高鐵，其因是台鐵工會發起五一勞動節合法休假、不加班，報載其中司機員超過九成五不加班。嗣後又聽聞台鐵工會將啟動「端午節、中秋節、國慶日不加班」活動，工會表示並不反對台鐵改革及公司化，但交通部與行政院草率通過草案即送立法院審查，要求撤回草案、重新協商後再送立法院。

先父的一位摯友楊伯伯，生前是台鐵負責看守平交道的看柵工，職稱為「運務工」，工作內容主要是負責看守平交道。隨著平交道全面自動化，看柵工調往內勤或其他單位（部分外包給保全公司），楊伯伯選擇退休。筆者有次和楊伯伯談起台鐵公司化的改革前景，他非常贊成，他說：「台鐵每十元預算中花費在人事方面就需七元（含現職及退休人員），三元要做設施的採購及維修，談何容易！公司化後能提升台鐵的競爭力及營運績效，我舉雙手贊成。」楊伯伯的話正道出台鐵的當務之急。

台鐵員工幾十年來犧牲國定假日休假的權益協助南來北往的旅客，以及配合國家政策造成的虧損，台鐵人的奉獻國人都看在眼裡，但台鐵涉及每天數十萬人的運輸安全，是絕對輕忽不得的！主管機關要用同理心理解台鐵人的無奈，繼續與台鐵工會溝通，畢竟社會大眾更需要的是對於安全的承諾。

（作者為高中教師，彰化市民）

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