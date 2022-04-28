自由廣場》孔子學院爆炸案 「巴鐵」不鐵

◎ 王文勝

「巴鐵」這個詞，是中國的網路用語，中國人一向認為巴基斯坦是中國忠實的朋友。當然，這個其實也是中國人自己這樣想，巴基斯坦人可不認為中國是朋友，事實上，巴基斯坦跟中國關係的好壞，取決於巴基斯坦怎麼面對印度這一個鄰國。

這次喀拉蚩大學附屬孔子學院遭到自殺炸彈客攻擊，四名死者中有三人為中國公民，且巴基斯坦俾路支省獨立運動武裝俾路支解放軍(BLA)已經承認是其所策劃。俾路支省位於巴基斯坦最西南方，是中巴經濟走廊最南段的部分，也是瓜達爾港的出海口所在省分。這個省分的人均收入，全巴基斯坦最低。

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據印度新德里國際戰略溝通機構「南亞之腦」的分析師穆罕默德．薩伊德表示，中國目前對巴基斯坦的局勢以及孔子學院爆炸案「還沒有回過神來」！中國原本篤定認為民調高、支持度不減的伊姆蘭汗會連任總理，事實是巴基斯坦國民議會之中，伊姆蘭汗領導的「巴基斯坦正義運動」雖然仍是國會第一大黨，但他就在國會之中被罷黜。背後，就是拉瓦爾品第國防部大樓的參謀本部聯席會議的決議：巴基斯坦需要一個親美友印的總理。

中國面對的另外一個問題是，原本巴基斯坦的分離主義運動依舊不爽中國對巴基斯坦的各種作為，二零一九年神學士勢力進入巴基斯坦，幫助所有反中的巴基斯坦武裝力量重建制度與增加火力，同時蓋達組織也給予大量軍事與情報訓練。巴基斯坦的恐怖組織和中東最大的不同在於，他的去中心化能力很強，而且分成支持政府（虔誠軍）以及反政府兩種，俾路支解放軍的領袖早在二零一八年就遇害，但仍舊可以持續運作，巴基斯坦塔利班的領袖至今到底確切是誰，連三軍情報局也有不同說法，但可以確定的是，現在巴基斯坦不管軍方還是恐怖組織，對中國愈來愈沒有耐心，也愈來愈反感了！

由於國際局勢的變化，巴基斯坦已不太可能像過去那樣在美國與中國之間保持一個平衡，非得選邊不可。過去美國在南亞的佈局是為了反恐戰爭的後勤支援，但現在只要巴基斯坦的總理不親中，中國在南亞的佈局就會受到傷害，更不用說中國無力協助巴基斯坦反恐了。

巴基斯坦三軍聯參會怎麼選擇？我想親中的「巴鐵」再也不鐵了！

（作者為退役少校政戰官，印度金德爾大學博士生）

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