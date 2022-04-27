自由廣場》全民防疫 不要自亂陣腳

◎ 陳啟濃

網路一句流行用語「如果你目前都還沒有確診，證明你沒有親密好朋友。」用來表示，現在確診人數快速增加的程度，但朋友之間還是常會因為有人確診到處走動，有可能自己還不知道，就受到大眾的圍剿，讓當事人壓力大到受不了。

其實，目前確診人數雖多，然而大多數是無症狀或是輕症，大家真的不要過於擔憂，甚至互相問罪，造成彼此的緊張氣氛。病毒不可怕，可怕的是人心所導致的心理壓力，這樣的心理失去平衡，以及衍生的群眾集體恐懼症，比起病毒造成的疾病，還更值得大家注意。

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病毒並不可怕，大家應該要警惕的，應該是不要失去人與人之間該有的關懷與包容。因為內心充滿愛才能增強自己的心理能量，這份心理狀態會深刻影響到人際之間的關係。放棄人存在的基本心理需求與價值，除了容易導致內在的不平衡而容易生病，進而讓病毒入侵體內，更會造成人與人之間的仇視、敵對與懷疑。

台灣很慶幸，不像中共的專制極權處理上海的疫情，施展高壓無人性的封城手段，導致許多市民非染疫而病亡。我們的政府尊重人民的人性尊嚴，維持基本的生活秩序，因為這正是民主國家政府施政的價值與信念。然而防疫單靠政府還是不完整的，還需靠人民透過彼此的信任與關懷，才能共同平安度過這一次的疫情。

（作者是教育人員）

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